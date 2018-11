Rosenberg. (F) Der in einer Klausurtagung vorberatene Haushalt der Gemeinde für 2016, mit einem Gesamtvolumen von 6,15 Millionen Euro, davon 5,1 Millionen im Verwaltungs- und 1,02 Millionen Euro im Vermögenshaushalt, wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am Dienstag einstimmig verabschiedet. Anstelle der üblichen positiven ist in diesem Jahr eine negative Zuführung von 137 213 Euro zu verbuchen. Um die geplanten Investitionen finanzieren zu können, ist eine weitere Rücklagenentnahme von 445 103 Euro und eventuell die Aufnahme eines Darlehens von 200 000 Euro nötig. Die neue Kämmerin Simone Trumpp stellte das umfangreiche Zahlenwerk unter das Motto "Kein Stoff zum Träumen". Die in der Klausurtagung festgelegten Zahlen mussten, wie Trumpp sagte, nochmals in einigen Positionen geändert werden. Der Haushalt entspreche einmal mehr dem Bild eines "sich Entlanghangelns am unbedingt Nötigen".

Wie Bürgermeister Baar einleitend sagte, ist der Haushalt 2016 geprägt von deutlich gestiegenen Umlageverpflichtungen für die Gemeinde bei gleichzeitig zurückgehenden Zuweisungen vom Land. Die Umlagezahlungen liegen um etwa 260 000 Euro über dem Wert des Vorjahres, während gleichzeitig die Schlüsselzuweisungen, bei annähernd gleichen Steuereinnahmen, um rund 215 000 Euro zurückgehen. Da diese Entwicklung bereits vorauszusehen war, wurde ein Großteil der Einnahmen aus den Vorjahren in die Rücklage gestellt. Aus diesem Grund ist im Haushaltsjahr 2016 auch eine Entnahme aus diesen Rücklagen möglich, die gleichzeitig zum Ausgleich des Haushalts dringend benötigt werden. Auffallend sind vor allem die Ausgaben für die Kleinkindbetreuung mit Nachmittagsbetreuung, die sich auf 537 000 Euro belaufen, was ein positives Ergebnis im Verwaltungshaushalt und damit freie Investitionsspielräume vermindert.

Kämmerin Simone Trumpp erläuterte das umfangreiche Zahlenwerk, das gut aufbereitet war. Zum Jahr 2015 meinte sie, dass sich der Bereich des Finanzausgleichs gut für die Gemeinde entwickelt habe. Beim Kindergärten sei erfreulich, dass der Ansatz von 560 000 Euro nicht benötigt wurde. Das Budget der Kläranlage wurde um 18 000 Euro überschritten. Investitionsschwerpunkte waren Hochwasserschutzmaßnahmen, Kanal- und Wasserleitungssanierung in Sindolsheim, die Beschaffung eines neuen Tragspritzenfahrzeuges für die Sindolsheimer Wehr, die Bordsteinabsenkung sowie der geplante Bau eines Mehrgenerationentreffs in Hirschlanden.

Zum Verwaltungshaushalt mit einem Volumen von 5,1 Millionen Euro bemerkte die Kämmerin, dass 2016 aufgrund der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs, die Zuweisungen sinken und die Umlagen steigen. Die Schlüsselzuweisungen liegen 2016 um 215 000 Euro unter denen von 2015. Auch der Anteil der RIO-Steuern ging zurück. Die Personalkosten seien auf dem gleichen Niveau wie 2015. Der Zuschuss für die Kindergärten beträgt 520 000 Euro. Das Budget der Grundschule blieb bei leider weiter zurückgehenden Schülerzahlen gleich. Das umstrittene Thema Windkraft werde erstmals 2016 im Haushalt mit 30 000 Euro Einnahmen zu Buche schlagen. Weitere geplante Ausgaben sind die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesens sowie die digitale Erfassung der vorhandenen Straßenbeleuchtung. Die Verschuldung betrage Ende 2015 2,63 Millionen Euro, das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1264 Euro.

Der Vermögenshaushalt 2016 ist geprägt von unausweichlichen Ausgaben. So ergeben sich Nachfinanzierungen für Kanal- und Wasserleitungssanierung in Sindolsheim, Hochwasserschutzmaßnahmen an der Kläranlage sowie Löschwasserbehälter in der Industriestraße, zum anderen von Ersatzbeschaffungen, teils veralteter Pumpen in Kläranlage und und Bauhof. Für die Grundschule sei die Beschaffung von zehn Laptops geplant.

Der größte Ausgabenblock stellen der Erwerb und die geplante Ertüchtigung des derzeit leer stehenden Einkaufsmarkts dar. Hier verbleibt nach Abzug der beantragten Zuschüsse ein Eigenanteil in Höhe von 115 000 Euro. Gelder aus dem Leader-Programm und dem Ausgleichsstock wurden beantragt. Der Fehlbetrag soll über einen Kredit finanziert werden.

Das Feuerwehrgerätehaus Sindolsheim wird mit einem, so Baar, exorbitant aber nicht unrealistisch hohen Kostenaufwand von rund 80 000 Euro saniert. An der Gebäuderückseite komme es witterungsabhängig zur Durchfeuchtung des Außenwandbereichs. Der Anteil der Gemeinde für die geplante Breitbandverkabelung belaufe sich in 2016 auf 32 000 Euro. Der Stand der Rücklage weise Ende 2014 einen Wert von 791 600 Euro auf. Die benötigte Zuführung von 137 213 vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt wird, wie Trumpp betonte, aus der Rücklage entnommen und zur Finanzierung weiterer Projekte genutzt.

Der Schuldenstand wird sich Ende 2016 dadurch auf 2,67 Millionen Euro erhöhen. Wie Baar und Trumpp abschließend betonten, war 2015 noch einmal ein gutes Jahr für die Gemeinde Rosenberg. Für 2017 sei allerdings kaum Besserung in Sicht. Erst 2018 sei wieder ein kleines Lichtlein am Ende des Tunnels ersichtlich. Der Bürgermeister dankte der Kämmerin für die Darstellung des Zahlenwerks und eröffnete die Diskussion.

Gemeinderat Gräupl unterstrich, dass man bei der Klausurtagung wünschenswerte Projekte ins Jahr 2017 verschieben musste. Leider sei in diesem Jahr eine Entnahme aus der Rücklage erforderlich. Gemeinderätin Grimm meinte, dass man bei der Aufstellung sparsam kalkulierte. Das bestehende Budget der Grundschule sollte nochmals überrechnet werden, da die Schülerzahlen jährlich sinken. Gemeinderat Arnold bezeichnete die kalkulierten Kosten für das Feuerwehrgerätehaus Sindolsheim und den Einkaufsmarkt als zu hoch.

Abschließend betonte der Bürgermeister, dass keine Erhöhung der bestehenden Gebührensätze und Steuererhöhungen in der Gemeinde geplant seien. Haushaltsplan und Haushaltssatzung wurden vom Rat einstimmig genehmigt.