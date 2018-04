Rosenberg. (F) In der Sitzung des Rosenberger Gemeinderat am Dienstag wurde unter anderem auch die Kriminalstatistik 2013 vorgestellt, die erfreulich geringe Fallzahlen aufweist. Beschlossen wurde die Einrichtung von sogenannten Internet-Hotspots in der Gemeinde für zunächst fünf Jahre.

Nach der Verpflichtung der im Mai gewählten Ratsmitglieder Jürgen Arnold (Hirschlanden) und Jörg Graser (Sindolsheim), die an der konstituierenden Sitzung im September nicht teilnehmen konnten, stellten der Leiter des Polizeireviers Buchen, Kriminaloberrat Martin Fessner, und der Leiter des Polizeipostens Adelsheim, Erster Polizeihauptkommissar Helmut Köpfle die Kriminalstatistik 2013 der Gemeinde vor. Wie sie betonten, seien die Fallzahlen in der Gemeinde erfreulich gering. Es sei sogar ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.

Die Verwaltung hat Angebote zur Einrichtung von sogenannten Internet-Hotspots eingeholt. Wie Bürgermeister Baar dazu informierte, soll ermöglicht werden, dass Einwohner und Besucher der Gemeinde für einen bestimmten Zeitraum - vorgesehen sind 30 Minuten täglich - einen kostenfreien Internetzugang haben. Die Verwaltung schlage deshalb vor, Hot Spots auf dem Rathausplatz in Rosenberg, an der Mehrzweckhalle in Sindolsheim und am alten Rathaus in Hirschlanden einzurichten. Die Kosten für die erstmalige Einrichtung und die laufenden Kosten für fünf Jahren betragen dem von der Firma Egenberger (Waldhausen) vorgelegten Angebot zufolge rund 5.500 Euro. Auf Vorschlag von Gerd Gräupl beschloss der Rat, das Projekt für fünf Jahre zu testen.

Der Bürgermeister informierte im weiteren Verlauf der Sitzung über Geschwindigkeitsmessungen, die in den Sommerferien nach einem Unfall im Dörrhöfer Weg durchgeführt wurden. Die genauen Ergebnisse sollen von H. Speth vom Landratsamt in einer der nächsten Sitzungen vorgestellt werden.

Nach der Bürgerfragestunde gab Bürgermeister Baar unter Punkt "Verschiedenes" bekannt, dass die Grüngutverwertung im Kreis wegen geänderter gesetzlicher Vorgaben bis zum Frühjahr 2015 neu organisiert werden muss. Für Rosenberg bleibe alles beim Alten.

Weiter informierte der Bürgermeister über einen Vorschlag des Landes Baden-Württemberg zum Tausch von Waldflächen in der Nähe der Autobahn A 81. Die Verwaltung habe mit der Landesforstverwaltung intensive Verhandlungen geführt. Danach habe die Gemeinde einen Aufpreis von 6.700 Euro zu zahlen. Vermessungskosten entstünden keine, teilte Baar mit. Der Kaufpreis könne über Mehreinnahmen aus dem Forstbetrieb des Jahres 2014 komplett finanziert werden.

Der für Samstag, 25. Oktober, geplante Waldbegang fällt aus. Bürgermeister Baar wies darauf hin, dass es eine Anpassung der Brennholzpreise um drei Euro bei allen Sortimenten geben soll.