Die erstrahlende Giebelseite ist eines der Glanzstücke der grundlegend renovierten Kirche St. Borromäus in Rosenberg. Foto: Frodl



Rosenberg. (F) Die Renovierung der katholischen Pfarrkirche St. Borromäus in Rosenberg ist abgeschlossen, das barocke Gebäude erstrahlt in neuem Glanz. Dies ist Grund zur Freude und zum Danken. Der Abschluss der Renovierungsarbeiten wird am Sonntag, 16. Juni um 10.30 Uhr mit einem Dankgottesdienst unter Mitwirkung des ökumenischen Gospelchores und der Salayengroup gebührend gefeiert.

H. Roters vom Erzbischöflichen Bauamt aus Heidelberg wird als Gastredner dann ausführlich über die Renovation berichten.

Im Anschluss an den Gottesdienst besteht die Möglichkeit, bei kalten und warmen Speisen den Vormittag ausklingen zu lassen. Gemeinsam soll Rückschau gehalten, weiter informiert, gedankt und gefeiert werden, denn eines ist auch gewiss: Nach der Renovierung ist vor der Renovierung. Weitere Maßnahmen im Außenbereich sowie die Renovation im Innenbereich stehen noch an.