Rosenberg-Hirschlanden. (F) Mit einer umfangreichen Tagesordnung befasste sich der Ortschaftsrat von Hirschlanden in seiner jüngsten Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus, zu dem erneut eine stattliche Anzahl interessierter Bürger gekommen war. Ortsvorsteher Martin Herrmann begrüßt hierzu auch Bürgermeister Gerhard Baar, Dekan Rüdiger Krauth sowie mehrere Gemeinderäte und Mitglieder der Ausschüsse.

Wie der Ortsvorsteher eingangs betonte, liegt der Abschlussbericht und die Dokumentation der Landeskommission zum Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft 2015" nunmehr schriftlich vor. Hierin werde Hirschlanden eine "herausragende Leistung" bescheinigt. Die Kommission geht daher davon aus, dass Hirschlanden auch im Bundesentscheid eine gute Platzierung erreichen kann.

Beim nächsten Punkt informierte Herrmann darüber, dass am Sonntag, 3. Juli, die Bundesbewertungskommission mit etwa 15 Personen das Dorf bei einem dreistündigen Rundgang in Augenschein nehmen wird. Der Ablauf werde ähnlich wie beim Landesentscheid sein. Herrmann sagte, dass es wieder gelingen sollte, die Bevölkerung des Dorfes zu mobilisieren, was ein wichtiger Baustein zum Erfolg sei. Das Dorfbild soll durch das Reinigen der Straßen und Höfe auf Vordermann gebracht werden.

Ein weiterer Punkt war der Sachstandsbericht zum Bau des Generationentreffs am Rathaus. Insgesamt waren sechs Firmen zur Gebotsabgabe aufgefordert worden, wovon vier Firmen Angebote abgaben. Günstigster Anbieter war die Firma Ühlein aus Seckach mit einem Preis von 27 500 Euro. In diesem Angebot sind, so der Ortsvorsteher, sämtliche Maurer- und Zimmererarbeiten enthalten, jedoch nicht die Kosten für den Wasser- und Stromanschluss für die Fahrradstromtankstelle, Architektenkosten, Beleuchtung und Malerarbeiten.

Trotzdem sei zu erwarten, dass der Kostenrahmen von rund 38 000 Euro eingehalten werden kann. Der Auftrag wurde zwischenzeitlich an die Firma Ühlein mit dem Hinweis vergeben, dass die Arbeiten im April ausgeführt werden sollen, damit die Einweihung des Gebäudes im Rahmen des Brauerei- und Straßenfestes von Hirschbräu am 28. Mai oder am Feuerwehrfest stattfinden kann. Der Abriss des alten Buswartehäuschens ist in Eigenleistung geplant und wird in Absprache mit der Firma Ühlein kurzfristig Anfang April erfolgen.

Ein Bürger hat angeboten, den Abriss zu übernehmen, wenn er im Gegenzug die Materialien des Gebäudes erhält. Da niemand von den anwesenden Bürgern den Abriss zu gleichen Konditionen übernehmen wollte, wurde zugestimmt, dass der Interessent aus Rosenberg den Abriss übernimmt.

Der Ortsvorsteher erläuterte weiter, dass aufgrund der Reichweite des Hot Spots, dieser wahrscheinlich auf dem Rathausdach installiert werden muss. Es liegen bereits Angebote vor.

Vorgestellt wurden in der Sitzung auch Planungen und Umsetzung von Projekten der Arbeitsgruppen bis zur Begehung der Bundesbewertungskommission. Gudrun Arnold führte aus, dass die "Ökopiratenmänner" wieder zwei große Insektenhotels gebaut haben. Auch haben fleißige Helfer eine Igelvilla und weitere Schaunistkästen erstellt. Auf Anregung von Brigitte Bernhardt werden zudem Zimmerblumen und Gartenpflanzableger eingetopft, die beim Braufest im Mai verkauft werden sollen. Wie Martin Herrmann für die "Ökopiraten außerorts" informierte, ist das Biotop bei Achim Kistner fertiggestellt. Ein weiteres Biotop soll bei Otto Baumann entstehen.

Bürgermeister Baar teilte mit, dass die Kostenschätzung für die Schaffung der Barrierefreiheit an der Bahnunterführung läuft. Die Erstellung einer neuen Dokumentationsmappe werde bis April erledigt sein. Die Dorfhomepage sei fast fertiggestellt.

Die Vorstellung der Projektidee "Teilabriss und Neubau des evangelischen Gemeindehauses" war nächster Punkt, über den Dekan Krauth informierte. Die Bausubstanz des Gebäudes sei sehr schlecht. Der Boden sei uneben und mit Stufen, so dass keine Barrierefreiheit möglich sei. Die Außenwände seien nicht isoliert, die teure Elektroheizung ineffizient. Jeden Euro, den man in die Bausubstanz stecken würde, wäre ein verlorener Euro. Ein Neubau hätte daher viele Vorteile. Zusammen mit Architektin Susanne Kistner sei der Kirchengemeinderat derzeit dabei, ein Gebäudekonzept zu entwickeln, das einerseits den Raumerwartungen genüge und andererseits auch finanzierbar bleibt.

Unter "Verschiedenes" teilte Martin Hermann mit, dass die Zuschussanträge über die ELR-Förderung von privaten Baumaßnahmen noch in diesem Jahr eingereicht werden sollen. Vortragsabende über Wohnformen im Alter seien für den Herbst geplant. Weiter informierte der Ortsvorsteher über die Erstellung des Heimatbuchs, zu dem schon viele Bilder aus der Bevölkerung eingingen.

In der Bürgerfragestunde informierte Bürgermeister Baar über den aktuellen Sachstand beim Windpark Hirschlanden. Die Zielabweichungsgenehmigung sei eingegangen. Die Genehmigung soll im Frühjahr erteilt werden. Das immissionsrechtliche Gutachten stehe noch aus. Die Bürger würden rechtzeitig über den Baubeginn informiert.