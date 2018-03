Ein 200 Kubikmeter fassender Löschwasserbehälter entsteht derzeit in der Industriestraße in Rosenberg. Foto: Frodl

Getrag-Erweiterung macht Erhöhung der Kapazität erforderlich - 130 000 Euro Kosten

Rosenberg. (F) Wegen der Erweiterung des Getrag-Werkes in Rosenberg wird auch die Vergrößerung des Löschwasservolumens erforderlich. Die Arbeiten am 200 Kubikmeter fassenden neuen Löschwasserbehälter, den die Gemeinde für 130 000 Euro in der Industriestraße bauen lässt, laufen auf vollen Touren.

Die Vorschrift sagt aus, dass künftig eine Grundversorgung an Löschwasser von 3 600 Litern auf die Dauer von zwei Stunden vorzuhalten ist. Dieser Vorgabe konnten die vorhandenen Behälter - einer vor dem Werktor in der Hirschlander Straße, der andere auf der Fohlenweide - nicht Rechnung tragen. Die vor diesem Hintergrund vorgesehene zusätzliche Entnahme von Wasser aus der Kirnau hätte, wie festgestellt wurde, den Erfordernissen nicht genügt, da im Fall eines Brandes eine über 300 Metern lange Versorgungsleitung zu legen wäre.

Aus diesem Grunde hat sich die Gemeinde entschlossen, einen ausreichend bemessenen Löschwasserbehälter in unmittelbarer Nähe des Werkstandorts in der Industriestraße erstellen zu lassen. Der Auftrag wurde an die Firma Schwarz aus Stachenhausen vergeben. Nach dem Aushub der Baugrube wurden die Arbeiten von der Firma Wolf Systembau fortgesetzt, die den Behälter mittlerweile betoniert hat. Jetzt steht die Dichtigkeitsprüfung an. Im Mai sollen die restlichen Erdarbeiten und die Arbeiten an der Außenanlage erfolgen. Die Arbeiten sollen Mitte Mai abgeschlossen sein.

Die Kosten belaufen sich auf 130 000 Euro. Die Ausgaben sind im Haushalt der Gemeinde eingeplant. Ein Zuschuss aus dem Ausgleichsstock wird gewährt.

Die Zufahrt zur Gaimühle und die weitere Strecke nach Sindolsheim sind während der Bauzeit für den Durchgangsverkehr gesperrt.