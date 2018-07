Weil er undicht ist und deshalb künftig nicht als Löschwasserspeicher verwendet werden kann, wird der alte Hochbehälter in Sindolsheim abgebrochen. Die Arbeiten am neuen Hochbehälter gegen derweil weiter voran. Foto: Frodl

Rosenberg. (F) Das Rosenberger Bahnhofsgebäude kann abgerissen werden. Dies entschied der Bauausschuss der Gemeinde am Dienstag in seiner Sitzung, der sich eine öffentliche Gemeinderatssitzung anschloss.

Wie die RNZ berichtete, will die Deutsche Bahn AG das marode und seit Jahren ungenutzte Bahnhofsgebäude in Rosenberg verkaufen oder abbrechen lassen. In der öffentlichen Sitzung des Bauausschusses am Freitag wurde einstimmig beschlossen, dem Antrag der Bahn zuzustimmen, das Gebäude zum Abbruch freizugeben. Leicht fiel den Ausschussmitgliedern der Beschluss nicht, denn mit dem Abbrauch würde wieder ein ortsbildprägendes Gebäude verschwinden. Eine andere Wahl sah man im Ausschuss allerdings nicht, zumal das Gebäude in einem schlechten Zustand ist und auch die Gemeinde dafür keine Verwendung hat.

Dieser "historischen" Entscheidung schloss sich eine öffentlichen Sitzung des Gemeinderats an. Das "ausgedünntes Parlament", so der Bürgermeister, traf einige wichtige Entscheidungen.

Zunächst befasste man sich mit dem Antrag des Ortschaftsrats Sindolsheim, im öffentlichen Raum im Ortsteil sogenannte "Stolpersteine" zu verlegen, die an jüdische Mitbürger erinnern. Ortsvorsteher Siegfried Frank erläuterte den Antrag. Demnach soll für jedes Opfer des Nationalsozialismus, welches in Sindolsheim gelebt hat, ein von einem Künstler geschaffener "Stolperstein" in den Gehweg eingebaut werden.

Der Impuls für diese Maßnahme sei aus der Bürgerschaft gekommen, teilte der Ortsvorsteher mit. Wie er unterstrich, sei es wichtig, die Menschen, die unter dem Nazi-Regime leiden mussten, nicht zu vergessen. Kosten kämen auf die Gemeinde nicht zu, denn die sieben Gedenksteine zum Stückpreis von 120 Euro würden von privaten Spendern bezahlt. Bürgermeister Baar begrüßte die Idee ebenso wie Gemeinderätin Elli Geiger, die anregte zu prüfen, ob die "Stolperstein"-Initiative nicht auch auf die anderen drei Ortsteile ausgedehnt werden könne. Der Sindolsheimer Antrag wurde einstimmig befürwortet.

Nach der Bildung von Haushaltsresten ging es in der Sitzung um die Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes des Gemeindeverwaltungsverbandes Hardheim-Walldürn zur Ausweisung von Konzentrationszonen für Windkraftanlagen. Eine solche Zone wurde auf Gemarkung Altheim mit einer Gesamtfläche von 30 Hektar an der Grenze zur Gemarkung Rosenberg ausgewiesen. Wie der Bürgermeister betonte, würden die Belange der Sindolsheimer Bürgerschaft davon nicht beeinträchtigt, denn der Abstand zum Dorf betrage rund 1,8 Kilometer, der zum Weiler Mettelheim 1,2 Kilometer. Ohne Bedenken erfolgte die Zustimmung des Gremiums.

Die Besetzung des Gutachterausschusses wird alle vier Jahre notwendig. Auf Vorschlag der Verwaltung wurden gewählt: Vorsitzender Roland Herrmann (Osterburken), Stellvertreter Siegfried Frank (Sindolsheim), Beisitzer: Susanne Kistner, Helmut Schweizer und Gerd Gräupl; Vertreter des Finanzamtes ist Amtsrat Friedhelm Lintz, sein Stellvertreter Amtsinspektor Rolf Seitz.

Unter "Verschiedenes" informierte Bürgermeister Baar zunächst darüber, dass für den Bau des Hochbehälters in Sindolsheim zu wenig Haushaltsmittel zur Verfügung stünden, was ein Nachtragshaushalt erforderlich mache.

Weiter schlug er vor, den alten Wasserhochbehälter abzubrechen, da dieser undicht sei und nicht wie andere ehemalige Behälter als Löschwasserspeicher dienen könne. Für den Abbruch waren vier Angebote eingeholt worden. Das günstigste Angebot kam von der Merchinger Firma Brunn zum Preis von 23 407 Euro. Nachdem sich die Kämmerei gegen den sofortigen Abbruch ausgesprochen hatte, weil die benötigten Finanzmittel derzeit nicht vorhanden sind und die Maßnahme über ein Darlehen finanziert werden müsste, bat Baar den Gemeinderat um eine Entscheidung. Er wies darauf hin, dass die Kosten über die Gebühren refinanzierbar seien.

Ratsmitglied Gräupl sprach sich für einen sofortigen Abbruch aus. Dagegen empfahl Gemeinderätin Geiger, noch ein bis zwei Jahre zu warten, bis sich die Finanzlage der Gemeinde verbessert habe. Ortsvorsteher Frank dagegen befürchtete, dass die Abbruchkosten bis dahin deutlich steigen könnten. Nach kurzer Diskussion beschloss der Gemeinderat mit fünf zu drei Stimmen den sofortigen Abbruch des seitherigen Hochbehälters.