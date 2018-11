Buchen. (kn) Die Bauausstellung "Schöner wohnen - Umwelt schonen", veranstaltet von der Sparkasse Neckartal-Odenwald in Verbindung mit hiesigen Firmen, war am Wochenende für viele Bauwillige wiederum die Anlaufadresse, um sich über die aktuellen Trends beim Bauen zu informieren.

Ob Neubau, Modernisierung, Fragen zum Energiesparen oder zur Finanzierung ihrer Maßnahme, dafür standen die Fachleute vom Bau jedem Besucher vor Ort zur Verfügung. Die RNZ hat bereits über die ersten beiden Tage ausführlich berichtet.

Nach dem offiziellen Startschuss am Donnerstagabend waren die Tore der Kreissporthalle in Buchen an drei Tagen für die Besucher geöffnet und die machten regen Gebrauch von dem Angebot der Sparkasse, die auch in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit insgesamt 36 Firmen und Ausstellern ein sehr ansprechendes Angebot zusammengestellt hatte.

Die besucherstärksten Tage waren wie immer am Samstag und Sonntag und nachdem der Wettergut dem ein oder anderen doch von der fest eingeplanten Fahrradtour oder dem ersten Grillfest abgehalten hatte, war der Besuch auf der Bauausstellung, die auch das aktuelle Thema Energiesparen umfasste, schließlich eine gute Alternative und damit war letztlich auch der Veranstalter und die beteiligten Firmen rundum zufrieden mit der neuerlichen Ausstellung, bei der die fachmännische Beratung groß geschrieben wird.

Auch für die Interessenten lohnte sich bei freiem Eintritt der Besuch der Messe, in der Sporthalle in Buchen, die mittlerweile einen festen Platz im Veranstaltungskalender der Sparkasse Neckartal-Odenwald hat.