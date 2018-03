Buchen. (kn) Buchstäblich ins Wasser fiel der Startschuss in die neue Badesaison im Waldschwimmbad. Bei anhaltendem Regen entschlossen sich am Samstagvormittag nur ganz Mutige zum Gang in das idyllisch gelegene Freibad, das die Stadtwerke wieder mit großem Aufwand und viel Mühe für die Badesaison vorbereitet hatten. Ein Becken ganz für sich alleine zu haben, ist selbst für Frühaufsteher allerdings eher eine Seltenheit und schon deshalb fühlte sich dieser Ausdauersportler sichtlich wohl im 24 Grad temperierten Wasser. Ausgesprochenes Badewetter ist auch für die nächsten Tage nicht in Sicht und somit wird der Start in die neue Badesaison für manche "Wasserratte" erst einmal verschoben.