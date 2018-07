In Ballenberg sollen bis Ende nächsten Jahres Hochwasserschutzmaßnahmen durchgeführt werden. Die Planungen wurden in der jüngsten Ortschaftsratssitzung vorgestellt. Unter anderem ist ein Überströmungsschutz am Geländer der Brücke in der Ortsmitte an der Georg-Metzler-Straße vorgesehen. Foto: Frodl