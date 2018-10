Rege Bautätigkeit herrscht derzeit in Oberwittstadt, wo die Arbeiten für die Oberflächenwasserableitung in der Benno-Rüttenauer-Straße, der Hauptmannstraße und der Stifterstraße in vollem Gange sind. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1,4 Millionen Euro. Es ist dies eine der größten Baumaßnahmen der Stadt Ravenstein in diesem Jahr. Foto: Frodl

Merchingen. (F) Neben der Verabschiedung des Kindergarten- und Schulkonzeptes der Stadt (siehe nebenstehenden Bericht) stand die Beschlussfassung über den Gemeindehaushalt 2014 im Mittelpunkt der Sitzung des Ravensteiner Gemeinderats am Mittwochabend. Wegen des erwarteten großen Interesses an der Weichenstellung für die Schulen fand die Sitzung erneut im Saal des Merchinger Schlosses statt.

Eingangs behandelte der Gemeinderat zwei Baugesuche, die nach der Erläuterung durch Anton Friedlein genehmigt wurden. Vertagt wurde dagegen die Entscheidung über die beantragte Einziehung einer Feldwegteilfläche in ein Flurstück im Gewann "Im Flürlein" auf Gemarkung Oberwittstadt, weil es, wie Bürgermeister von Thenen dazu verdeutlichte, in der Sache noch erheblichen Klärungsbedarf gebe.

Breiten Raum nahm die Verabschiedung des Haushaltsplanes für das Jahr 2014 ein. Das umfangreiche Zahlenwerk wurde, wie der Bürgermeister einleitend mitteilte, mit den Ortsvorstehern und vom Gemeinderat vorberaten.

Wie Rechnungsamtsleiter Franz Eber-hardt betonte, sei der Haushalt 2014 geprägt von hohen Steuereinnahmen und Zuweisungen, aber auch von höheren Umlagenzahlungen. Beim Posten "Einkommensteueranteile" rechne man mit 1.236 000 Euro, was ein Höchstwert für Ravenstein sei und rund 76.000 Euro über dem Planansatz 2013 liege. Die Höhe der im Jahr 2012 eingenommenen Gewerbesteuer habe dazu geführt, dass die Gemeinde in 2014 nicht mehr als finanzschwach bewertet werde und somit keine Mehrzuweisungen erhalte. Die Erhöhung der Kreisumlage um 160.000 Euro gegenüber dem Vorjahr treffe die Stadt denkbar ungünstig; die Stadt zahle nun mehr als 1,6 Millionen an den Kreis.

Mit den eingeplanten Steuereinnahmen und den Einnahmen aus Zuweisungen in Höhe von 3.323 680 Euro werde, so Eberhardt, der nach 2012 der zweithöchste Wert ausgewiesen, den Ravenstein je habe. Zugleich werde auf der Ausgabenseite bei den Umlagen (Gewerbesteuer, FAG und Kreisumlage) mit 1.765 000 Euro ein Spitzenwert erreicht.

Zusammenfassend sagte Eberhard, dass man im Haushaltsentwurf mit rund 200.000 Euro weniger Finanzmitteln gegenüber dem Vorjahr auskommen müsse. Daher betrage die Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt nur 5.460 Euro, nachdem der Betrag im Jahr 2012 noch bei über einer Million Euro lag. Der fehlende Betrag zur Mindestzuführung von 105.500 Euro müsse aus Ersatzdeckungsmitteln kommen

Der Haushalt hat ein Volumen von 8.373 890 Euro. Auf den Verwaltungshaushalt entfallen 5.701 180 Euro, auf den Vermögensetat 2.672 710 Euro. Zur Finanzierung sind eine Rücklagenentnahme von 490.000 Euro und eine Kreditaufnahme von 514.270 Euro vorgesehen.

Detailliert trug Eberhardt die im Vermögenshaushalt eingeplanten Investitionen vor. Dazu gehören Baumaßnahmen mit einem Ausgabevolumen von 2.242 000 Euro. Zur Tilgung von Krediten sind 105.500 Euro veranschlagt.

Größe Ausgabeposten sind der Ausbau der Stifter- und der Uhlandstraße in Oberwittstadt und die DSL-Leitungsverlegung in Hüngheim und in Teilen von Merchingen mit rund einer Million Euro. Die Kosten für den weiteren Ausbau der Zehntscheune in Ballenberg belaufen sich rund 452.000 Euro. Größere Beträge wurden auch für die Erweiterung von Gewerbegebieten und für die Abwasserbeseitigung in Oberwittstadt eingestellt.

Wie Bürgermeister von Thenen sagte, dürfe man "keine großen Sprünge erwarten". Er gehe davon aus, dass man den Kreditbedarf nicht in der errechneten Höhe benötige und auch die Zuführung zum Vermögenshaushalt besser ausfalle.

Der Rat stimmte dem Haushaltsentwurf sowie der Haushaltssatzung einstimmig zu. Ebenfalls einhellige Zustimmung fand das Zahlenwerk des Eigenbetriebes Wasserversorgung. Insgesamt sollen in 2014.834 470 Euro bewirtschaftet werden, wobei auf den Erfolgsplan 498.880 Euro und auf den Vermögensplan 335.590 Euro entfallen. Bei den Erträgen und Einnahmen wird mit Erlösen beim Wasser von 420.000 Euro gerechnet und mit einem Verlust von 16.780 Euro. Für die Finanzierung von Maßnahmen werden Kredite in Höhe von 129.000 Euro benötigt. Tilgungen sind in Höhe von 92.810 Euro vorgesehen, sodass eine Netto-Kreditaufnahme von 36.250 Euro erforderlich ist.

Bürgermeister von Thenen dankte Kämmerer Franz Eberhard für die Vorlage des ausführlichen Zahlenmaterials, das dieser letztmals dem Gemeinderat vorgetragen hat, denn er wird zum 1. Februar 2015 in Pension gehen.

Der Bürgermeister beleuchtete auch die Erhöhung der Kreisumlage. Die Stadt zahlte in 2014 über eine Million Euro an den Landkreis, habe aber seit Jahren nicht die Möglichkeit mitzusprechen, da sie keinen Kreisrat stelle. Weiter teilte der Bürgermeister mit, dass nach Ravenstein aus dem ELR-Programm Fördergeldern in Höhe von 280.000 Euro zur Finanzierung von drei Privatprojekten fließen.