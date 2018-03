Von Rainer Wagner

Walldürn. Dem Walldürner Notariat droht im Jahr 2018 das "Aus" und auch am Sitz der Forstbetriebsleitung Walldürn wird gesägt. Der Walldürner Gemeinderat will diesen "Ausverkauf" von Zentralität nicht. In zwei Resolutionen, die einstimmig verabschiedet wurden, wandten sich die Walldürner Räte in der Gemeinderatsitzung am Montag gegen diese drohende Entwicklung. Sie hatten kein Verständnis für diese Planspiele. Insbesondere die anstehende Konversion nach den Bundeswehrschließungen in der Region würde eine Schließung des Notariats weiter behindern, betonte Walldürns Bürgermeister Günther.

Das Justizministerium hatte die Stadt 2011 über das geplante Standortkonzept zur Notariatsreform informiert. Danach ist die Auflösung des Notariats Walldürn 2018 beabsichtigt.

Der Gemeinderat der Stadt bekundete am Montag mit einer Resolution eindrücklich die Forderung der Stadt auf Beibehaltung des Notariatssitzes in Walldürn. Das Notariat Walldürn erstreckt sich räumlich auf die Stadt Walldürn und die Gemeinden Hardheim und Höpfingen bei einer Gemarkungsfläche von 22.388 Hektar und rund 22.000 Einwohnern

Notariats-Resolution: "Gerade der Sitz eines Notariats ist außerordentlich wichtig für die Aufrechterhaltung und Stärkung dieses Wirtschaftsstandorts. Durch die Auflösung der Bundeswehreinrichtung in Hardheim und Altheim erfährt der Gemeindeverwaltungsverband eine erhebliche Schwächung der Infrastruktur, die in den kommenden Jahren durch Neuansiedlung und wirtschaftliche Kompensation aufgefangen werden soll. Dann wäre diesen Bestrebungen äußerst kontraproduktiv, wenn die Infrastruktur zusätzlich noch durch den Wegfall des Notariats Walldürn eine weitere Schwächung erfahren würde.

Der Gemeinderat der Stadt Walldürn fordert das Justizministerium des Landes auf, seine Absicht aufzugeben, das Notariat Walldürn aufzulösen. Bei einer Gemarkungsfläche von 22 388 Hektar und etwa 22 000 Einwohnern besteht ein erhöhter Bedarf an juristischen Dienstleistungen im Bereich des Notariatswesens. Eine ortsnahe Versorgung ist sicherzustellen.

Eine Auflösung des Notariats führt ansonsten unweigerlich zu einer weiteren wirtschaftlichen Schwächung des Gemeindeverwaltungsverbandes Hardheim-Walldürn. Ein weiteres Ausbluten von Infrastruktureinrichtungen jedweder Art im hiesigen Raum kann nicht mehr hingenommen werden."

Resolution zum Erhalt der Forstbetriebsleitung: "Walldürn ist mit 3300 Hektar Wald einer der größten Wald besitzenden Gemeinden im Land. 2010 wurde eine Genossenschaft gegründet, die mit der Vermarktung des Holzes zunächst für Walldürn und Buchen beauftragt wurde. Sitz dieser Einrichtung ist Walldürn. Dieser soll - trotz massiver Kritik des Walldürner Gemeinderats und der nicht zu akzeptierenden Begründung durch die Geschäftsführung - nach Buchen verlagert werden. Auch soll nach den Planungen der Landesregierung Walldürn sowohl das Notariat als auch das Grundbuchamt verlieren.

Das seit vielen Jahren in Walldürn angesiedelte Forstamt, jetzt Forstbetriebsleitung, ist zuständig für die Gemeinden Walldürn, Höpfingen und Hardheim und für den Bereich des ehemaligen Forstamts Buchen. Damit liegt die Forstbetriebsleitung für diesen gesamten Bereich zentral. Ferner hat Walldürn für diese Einrichtung erhebliche Mittel für die bauliche Ausstattung (Gebäuderenovierung, Kühlhaus für Wild) aufgebracht. Der Walldürner Gemeinderat fordert die Landkreisverwaltung auf, eine Bestandsgarantie zugunsten des Standorts Walldürn für die Forstbetriebsleitung abzugeben"

Im Namen alle Fraktionen des Walldürner Rats hatte Stadtrat Herbert Kilian diese Resolution eingebracht. Einstimmig votierte das Gremium für den Wortlaut.