Von Alexander Rechner

Buchen. Da war alles drin, beim RNZ-Wahlforum gestern in der Buchener Stadthalle - Information gab es ebenso wie Emotion: Zu einem Schlagabtausch kam es, als die Landtagskandidaten leidenschaftlich über den Straßenbau im Neckar-Odenwald-Kreis diskutierten. Peter Hauk, Landtagsabgeordneter und CDU-Kandidat, warf der grün-roten Landesregierung Versäumnisse vor. Versäumnisse, die der SPD-Landtagsabgeordnete, Georg Nelius, nicht unwidersprochen stehen lassen wollte. Der Sozialdemokrat verteidigte "seine" Landesregierung. Er sah durchaus Verbesserungen in diesem Bereich, vor allem bei der Sanierung von Straßen und Brücken. Und er griff den Christdemokraten energisch an: "Wenn Sie es (die Verbesserungen, Anm. d. Red.) nicht sehen, dann ist es Ihr Problem." Der Angegriffene konterte schlagfertig: "Die einzige Straße, die in den letzten fünf Jahren im Kreis gebaut wurde, ist die Straße zwischen Mosbach und Bergfeld, und dies sind rund drei Kilometer."

Das Wahlforum der Rhein-Neckar-Zeitung mit Simone Heitz (Grüne), Jens Brandenburg (FDP), Peter Hauk (CDU) und Georg Nelius (SPD) im Landtagswahlkampf verdeutlichte schnell, es geht um viel. Es geht den Kandidaten nicht nur um den Einzug in das Landesparlament, sondern auch um die Macht in Stuttgart. Welche Partei kann nach dem 13. März in das Staatsministerium einziehen? Dies entscheidet der Wähler mit seiner Stimmabgabe. Daher buhlten die Kandidaten gestern um jede Stimme. Simone Heitz machte keinen Hehl daraus, dass die Fortsetzung der grün-roten Koalition auf ihrem Wunschzettel ganz oben steht. Hingegen will Peter Hauk, der frühere Minister, nicht länger auf den harten Oppositionsbänken Platz nehmen. Gut zwei Stunden diskutierten die Kandidaten mit Sören Sgries aus der Heidelberger RNZ-Politikredaktion. Es war ein informatives, unterhaltsames und auch amüsantes Gespräch.

Die vier Kandidaten der aktuell im Landtag vertretenen Parteien nutzten die Plattform, sich und ihre politischen Positionen vorzustellen und beantworteten die Fragen der knapp 400 Besucher, darunter rund 370 Schüler des Burghardt-Gymnasiums, der Zentralgewerbeschule und der Helene-Weber-Schule. Die Schüler zeigten sich sehr interessiert und fühlten den Politikern mit ihren Fragen "auf den Zahn".

Gleich zu Beginn ging es zur Sache, allerdings nicht mit dem Flüchtlingsthema, sondern mit Fragen zur Bildungspolitik und Sicherheitspolitik. Während Jens Brandenburg und Peter Hauk die Vorlage nutzten, die Landesregierung attackierten und sich für eine stärkere Polizeipräsenz in der Fläche aussprachen, verwies Nelius darauf, dass mehr Polizisten unter der grün-roten Landesregierung eingestellt worden seien als unter der Vorgängerregierung. Hauk sprach dagegen von einem "massiven Polizeiabbau", was Nelius im Wortgefecht negierte, dem Christdemokraten riet: "Wir sind in der Fastenzeit, da sollte man den Mund nicht zu voll nehmen."

Jens Brandenburg hingegen war das "Kasperltheater" um die Zahlen zu viel. Ihm war es wichtiger, den Blick nach vorne auf künftige Herausforderungen zu richten. Erfrischend analysierte der FDP-Mann die Probleme. Simone Heitz warb engagiert für die grünen Positionen.

In der anschließenden Diskussionsrunde fragten die Zuhörer kritisch nach, erkundigten sich nach den Vorstellungen der Kandidaten - vorwiegend bei der Flüchtlingsthematik. Bis zum 13. März können sie nun ihre Eindrücke wirken lassen. Dann ist Wahl.