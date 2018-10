Höpfingen. (WB) Der "Abend der Vereine" bot einen "furiosen Abschluss des "Quetschenfeschtes". Am Sonntag stand Höpfingen ganz im Zeichen des 62. Festes von morgens bis abends. Nach dem Festgottesdienst im Festzelt folgte der Festzug und am Abend beschloss der gesellige Abend der Vereine das Fest mit einem furiosen Programm, heuer vom Musikverein hauptverantwortlich gestaltet mit einem ideenreichen Programm, gespickt mit Überraschungen. Der Erlös kam dem Höpfinger Hallenbad zugute.

Mit viel Musik und Spaß gestaltete der Musikverein souverän den Abend der Vereine im Festzelt zusammen mit den Festdamen und den Musikanten der Trachtenkapelle. Als versierter Moderator meisterte Erwin Nentwich den unterhaltsamen Abend, der dank findiger Einfälle der von der "FG" initiierten "Eiswasser-Dusche" eine Spendenwelle zugunsten des Familienbades auslöste.

Der Spannungsbogen wurde über gut drei Stunden permanent auf Hochtouren gehalten. Der Erfolg basierte auf einem Bündel zugkräftiger, gut aufeinander abgestimmter Attraktionen, für die einmal die Musikkapelle mit Dirigent Holger Dörr sorgte, die das Festzelt in Hochstimmung hielt. Die beiden Sänger Horst Kuhn und Günter Schmitt trugen zur Stimmung wesentlich bei ebenso wie die Beiträge weiterer musikalischer Nachwuchskräfte wie der von Sophie Kuhn, die ihre stark beachtete Premiere als Gesangsinterpretin mit zwei Darbietungen absolvierte.

Nach Begrüßung durch die Festkönigin Helena Schell mit ihren Begleiterinnen Saskia Berberich und Anna Kuhn, zogen die Majestäten ein positives Resümee des Festes. Zusammen mit Moderator Erwin Nentwich und Co-Moderator Peter Fieger standen sie im Rampenlicht des festlichen Abends, bei dem es darum ging, die am "Brühgeldefest" angelaufene Spendenaktion in Form der "Eiswasserdusche" zugunsten des Familienbades erfolgreich fortzuführen.

Vier Teams waren am Start. Das Team I, initiiert von Jürgen Farrenkopf, setzte sich zusammen aus Bürgermeister Adalbert Hauck, Günter Schell (FG) und Sven Dargatz (FG) . Team II, initiiert von Günter Dörr: Elmar Kaiser (Musik), Jürgen Kuhn (TSV) und Nicole Reinhard (DLRG). Team III, initiiert von Elmar Schmitt: Helmut Hefner (DRK), Helena Schell (Festkönigin) und Horst Kuhn (Musik). Team IV, initiiert von Uwe Todtenhaupt: Dominik Mechler (TSV), Birgit Müller (TSV) und Anja Stumpf (Reitverein).

Jedes der vier Teams stellte eigens seine je vierköpfige Mannschaft mit aus dem Publikum spontan ausgewählten Mitstreitern zusammen, um in vier heiteren, lustigen Spielrunden gegeneinander im sportlichen Wettstreit anzutreten. Im ersten Durchgang sollte jedes Team zehn in die Luft geworfene Luftballons so lange wie möglich in der Luft behalten ohne auf den Boden zu gelangen. Im zweiten Durchgang sollten von den Musikanten live gespielte Musikstücke identifiziert werden. In der dritten Spielrunde war das Gaudi auf der Bühne perfekt, als die Akteure sich als gelehrige Tanzschüler im Stil des amerikanischen Square dance versuchten - zum Genuss des Publikums. Schließlich sollten sich die Gruppen als Nachwuchsmusikanten präsentieren und eigene musikalische Produktionen im Festzelt zu Gehör bringen.

Mit allerlei "Instrumenten" ausgestattet, betraten die Akteure die Bühne. Kein Wunder, dass bei dieser Disziplin alle Teams die Punkthöchstzahl erreichten. Gesamtsieger wurde das Team mit Spielkapitän Martin Sauer, das sich in den drei vorausgehenden Disziplinen einen Vorsprung erarbeitet hatte. Spielleiter Erwin Nentwich und Peter Fieger dankten allen Mitstreitern und auch dem Publikum für das begeisterte Zusammenwirken in einer stimmungsvollen Show mit der Trachtenkapelle unter Leitung von Holger Dörr.

Dann war es soweit: Manche befürchteten, manche erhofften es, dass sie als Kandidat für die "Eiswasserdusche" vorgesehen sind. Um ganz sicher zu gehen, hatte jeder zuvor noch die Chance, der Dusche zu entkommen, wenn er in die eine große Tuba noch schnell einen Geldschein einwarf. Eine andere Art von Ablass. Das steigerte die Spendenfreudigkeit der Besucher in erheblichem Maß. Die Sportfischer wussten sich spontan zu helfen, indem sie vorsorglich pauschal einen "Hunderter" in die Tuba einwarfen.

Wie am Fließband erfolgte der Kaltwasser-Duschvorgang vor der Bühne, wo die eisgekühlten Wassereimer bereitstanden. Dabei wirkten die drei Festdamen als Tatvollstreckerinnen tatkräftig mit. Natürlich stellten sich alle bereits im Vorfeld ernannten Nominierungskandidaten bereit, sich zugunsten des Fortbestandes des Familienbades unter die Kaltdusche zu stellen.

Allen voran ging Bürgermeister Adalbert Hauck, der sich als überzeugter Vorkämpfer des Fortbestands des Höpfinger Bades outete. Es folgten ihm noch viele Mutige, darunter auch der langjährige Vorsitzende des DLRG und aktuelle Vorsitzende des Fördervereins "Pro Bad", Dieter Link, sowie die Festkönigin Helena Schell, die sich bereits im Vorfeld des Festes per Videobeweis unter die Eisdusche stellte.