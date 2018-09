Höpfingen. (mw) Nach zweijähriger Restaurierung und rund 500 Arbeitsstunden war es so weit: In Kreuzwertheim stach das der DLRG Ortsgruppe Höpfingen von Peter Störzer als Spende übergebene Motorboot "Purzl" zum zweiten Mal in See. Der Namen "Purzl" steht für ein handgefertigtes Motorboot eines Bootsbauers am Bodensee. Das 5,20 Meter lange und 1,80 Meter breite Boot mit Baujahr 1963 besteht aus Mahagoni-Sperrholz und ist mit einem 65 PS starken Außenbordmotor ausgerüstet.

Mehr als zehn Jahre sollten vergehen, bis sich mehrere ehrgeizige junge DLRGler dem Boot annahmen und die Restauration von "Purzl" planten. Unter der Leitung von Tobias Steinbach machten sich Jens Kuhn, Nico Schmelcher, Raphael Schell und Philipp Blasch im November 2010 an die Restaurationsarbeiten, welche die "Hobby-Bootsbauer" die nächsten zwei Jahre beschäftigten sollten.

So war schnell klar, dass das 50-jährige Boot komplett runderneuert werden musste. So zeigten sich mehrere Schäden an Bug und Rumpf, verrostete Metallleisten und ein stark in Mitleidenschaft gezogener Lack. Auch die Sitzpolster, der Motor und der Trailer waren nicht mehr in bestem Zustand. Kurzum: Zerlegen, restaurieren und Zusammenbauen war in den vergangenen zwei Jahren angesagt. Die DLRG-Garage in Höpfingen wurde hierfür kurzerhand in eine Bootswerft umfunktioniert.

Zunächst entfernte man Lenkung, Elektronik und Chromteile sowie Metallleisten am und im Boot. Die Chromteile wurden poliert und erstrahlten schnell wieder in neuem Glanz. Die längste Zeit nahmen allerdings die Schleifarbeiten am Bootsrumpf in Anspruch. Mit mehreren Schleifmaschinen, unzähligen Schleifscheiben, Muskelkraft und rund 300 Arbeitsstunden wurde der alte Lack komplett entfernt. In einem nächsten Schritt wurden weitere Schäden am Rumpf des Holzboots durch Norbert und Ottmar Streckert beseitigt.

Nachdem die 50 Jahre alten Lackschichten abgetragen waren und die Schäden beseitigt wurden, ging es an die Neulackierung des Bootes. So wurde in vielen weiteren Arbeitsstunden über 15 Schichten Speziallack aufgetragen, um zum einen das ursprüngliche Aussehen möglichst wiederherzustellen und zum anderen einen optimalen Witterungsschutz des Bootes zu erreichen.

So kam es, dass sich die DLRGler um Mitternacht in der "DLRG-Werft" trafen, um eine neue Lackschicht aufzubringen, um so die vorgeschriebenen Zeitintervalle zwischen Lackieren und Trocknen des Lacks einzuhalten. Weitere Probleme galt es beim Motor zu lösen. Nachdem zahlreiche Versuche gescheitert waren, den Motor zum Laufen zu bewegen, wurde er zu einer Werkstatt für Bootsmotoren in Frankfurt zur Überholung eingeschickt.

Nach den Lackarbeiten galt es die zahlreichen Anbauteile wieder zu montieren, die Elektronik zu überholen, die Lenkung zu justieren und den Motor wieder einzubauen. Auch die Sitzkissen wurden wieder auf Vordermann gebracht und Trailer und Bootsabdeckung in Schuss gebracht, bis das Boot schließlich im Frühjahr soweit restauriert war.

Mitte Juni erfolgte schließlich nach über 500 Arbeitsstunden die erste Testfahrt des restaurierten Motorboots in Begleitung des Höpfinger Hochwasserboots in Kreuzwertheim. Nachdem die fünf stolzen Bootsbauer mit trockenen Füßen wieder an Land und das Boot sicher auf seinem Trailer verstaut war, waren sich schließlich alle einig, dass sich die Arbeit in den letzten zwei Jahren gelohnt hat.

Schließlich lud man Peter Störzer, den Spender des Boots, Ende Juli zur offiziellen "zweiten Jungfernfahrt" ein, um ihm sein neues, altes Boot zu präsentieren. Bei einem feierlichen Stehempfang in Kreuzwertheim demonstrierte man das frisch restaurierte Holzboot "Purzl" sowie das Höpfinger Hochwasserboot.

Nachdem die Boote im Wasser und die Motoren warm gelaufen waren, ließ Peter Störzer es sich nicht nehmen, eine Runde mit seinem alten Boot zu fahren. Er freute sich sehr, dass es wieder so schön hergerichtet wurde und war sichtlich zufrieden mit der Arbeit der fünf Nachwuchsbootsbauer.

Nachdem alle mit dem Boot eine Runde gedreht hatten überreichte Störzer der DLRG noch den Originalspruch des Stapellaufs und bedankte sich bei den DLRGlern und insbesondere bei den engagierten Bootsbauern für die gelungene Restauration des Motorboots "Purzl".