Von Rüdiger Busch

Buchen. Ob Husten, Schnupfen oder Bauchweh: 33 Jahre lang war Dr. Alois Lobinger für unzählige Eltern aus der Region erster Ansprechpartner, wenn es um die Gesundheit ihrer Kinder ging. Doch nun endet diese Ära nach 33 Jahren. Nach viermonatiger Einarbeitungsphase wird Dr. Pierre Mahlik die Praxis Lobinger zum 1. Januar übernehmen. Für den 67-jährigen Lobinger, der aus Nabburg in der Oberpfalz stammt, und seine Frau Rosa beginnt dann der Ruhestand. Doch komplett müssen seine kleine Patienten nicht auf ihn verzichten: Wenn sein Nachfolger in Urlaub oder auf Fortbildung ist, wird Dr. Lobinger die Vertretung übernehmen. Wir haben uns mit dem beliebten Mediziner und seiner Ehefrau unterhalten.

Dr. Lobinger, Sie kamen 1982 nach Buchen und praktizierten zunächst gemeinsam mit Dr.Johannes Limberg und seit 1995 in der eigenen Praxis. War Ihnen damals klar, dass Buchen Ihre neue Heimat für immer werden würde?

Ja, es war genau so geplant. Ich habe Dr. Limberg bereits vom Studium in Freiburg gekannt, und als er auf der Suche nach einem zweiten Arzt für seine Praxis war, hat er mich gefragt. Wir haben dann schnell hier unseren Lebensmittelpunkt gefunden.

Rosa Lobinger: Es ist sehr schön hier, wir leben gerne in Hainstadt, und wir fühlen uns in der Region sehr wohl.

Wann entwickelte sich bei Ihnen der Wunsch, Kinderarzt zu werden?

Das war während des Studiums. Da ich Kinder liebe und mich gerne mit ihnen abgebe, lag die Entscheidung nahe.

Angenommen, Sie würden noch einmal vor der Entscheidung stehen: Würden Sie sich wieder für diesen Beruf entscheiden?

Sofort! Ich würde nie etwas anderes machen wollen. Mit Kindern zu arbeiten, macht einfach Spaß. Kinder sind die Zukunft, und es ist eine Freude, ihre Entwicklung zu beobachten und sie aufwachsen zu sehen. Heute kommen Eltern zu mir in die Praxis, die früher als Patienten kamen. Das schafft Verbundenheit. Und nicht zuletzt hat uns der tägliche Kontakt mit Kindern jung gehalten.

Wie gelingt es im stressigen Praxisalltag, den Menschen nicht aus dem Blick zu verlieren?

Ich bin mit einer gewissen Ruhe und Gelassenheit gesegnet. Natürlich gibt es auch schwierigere Situationen, stressige Patienten und Eltern, aber zum Glück nicht viele. Die schönen Seiten überwiegen eindeutig.

Rosa Lobinger: Viele Eltern haben mich schon angesprochen, dass mein Mann nach einem langen Arbeitstag um 20 Uhr genauso freundlich ist wie am Morgen. Ihm ist in der Praxis einfach keine Müdigkeit anzumerken.

Sie haben in Ihrem Berufsleben auch schwere Schicksale kennengelernt. Gab es Fälle, die Sie auch nach Dienstschluss nicht losgelassen haben?

Die gibt es natürlich immer wieder, vor allem wenn ein Kind stirbt. Da hinterfrage ich mich mich auch selbst: Habe ich alles richtig gemacht? Habe ich alles versucht? Schlimm wäre es, wenn ich solche Situationen nicht verarbeiten könnte oder mit dem Schicksal hadern würde. Dann könnte ich auch nicht mehr so für die nächsten Patienten da sein, wie es nötig ist, und wie sie es verdienen.

Was hat sich im Lauf der Jahrzehnte in Ihrem Beruf verändert?

Die Praxis eines Kinderarztes ist das Spiegelbild der Gesellschaft: Heutzutage verbringen viele Kinder zu viel Zeit mit Fernsehen, Tablet, Smartphone und Co. Dies führt zu Problemen in der Entwicklung - sei es sprachlich, motorisch oder in Sachen Aufmerksamkeit. Nicht umsonst haben wir eine massive Zunahmen bei Rezepten für Ergotherapie und Logopädie. Daneben hat die Bürokratie stark zugenommen: Das medizinische Abrechnungswesen ist eine Wissenschaft für sich. So manches Wochenende im Jahr ist dafür draufgegangen. Aber eines ist gleich geblieben: Die Arbeit mit den Kindern ist noch so erfüllend wie vor 30 Jahren.

Ist der Umgang mit den Eltern schwieriger geworden?

Das würde ich nicht sagen. Probleme mit Eltern sind die Ausnahme. Da wir viele der Familien schon lange kennen, haben wir ein enges und sehr gutes Verhältnis zu ihnen.

Ein strittiges Thema zwischen Eltern und Kinderärztin ist das Impfen ...

Es gibt in der Tat immer mehr Eltern, die das Impfen kritisch sehen, die ihre Kinder gar nicht oder später als empfohlen impfen lassen möchten. Die Entscheidung müssen letztlich die Eltern treffen: Ich kann sie nur darüber aufklären, welchen Risiken sie ihre Kinder aussetzen, wenn sie sie nicht impfen lassen. Der Anteil der Eltern, die nicht impfen lassen, ist aber immer noch äußerst gering.

Wie sehen Ihre Pläne für den Ruhestand aus?

Wir freuen uns, mehr Zeit für unsere zwei Kinder und unser Enkelkind zu haben. Insgesamt können wir es als Ruheständler langsamer angehen lassen. Ich freue mich darauf, ruhiger in den Tag zu starten und ausführlich die RNZ zu lesen. Wir reisen beide gerne - jetzt sind auch spontanere Reisen möglich. Außerdem freue ich mich auf mehr Zeit im Garten und fürs Spazierengehen.

Mit welchen Gefühlen gehen Sie in den Ruhestand?

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Die kleinen Patienten werden mir schon fehlen. Andererseits freue ich mich auf ein etwas ruhigeres Leben. Der Abschied fällt mir leichter, da ich weiß, dass es in der Praxis weitergeht und ich zudem den Kontakt zu den Mitarbeiterinnen und den Patienten nicht ganz verliere.

Im nächsten Jahr werde ich Dr. Mahlik acht Wochen lang vertreten.

Rosa Lobinger: Die 33 Jahre in Buchen sind so schnell vergangen. Kaum zu glauben, dass wir jetzt im Ruhestand sind. Es war eine wunderschöne Zeit - zwar stressig und viel Arbeit, aber wunderschön!

Wenn ich an die vielen Abschieds- und Dankesbriefe für meinen Mann denke, die so liebevoll und persönlichen geschrieben sind - das rührt einen zu Tränen.