Hettingen. (rüb) Schon von weitem zieht das Geschehen die Blicke auf sich. Doch je näher der Betrachter kommt, desto mehr offenbart sich ihm die schiere Imposanz des Projekts: Im Großen Wald bei Hettingen wurden am Samstag die Rotorblätter des ersten neuen Windrads montiert. Damit wurde ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zur Errichtung des größten Bürgerwindparks in Baden-Württemberg getan. Zahlreiche Schaulustige - größtenteils mit Kameras und Ferngläsern bewaffnet - verfolgten interessiert, wie das zehnköpfige Montageteam mit beeindruckender Präzision und mit Hilfe eines riesigen Krans dafür sorgte, dass die drei Rotorblätter in 143 Metern Höhe ihren vorgesehenen Platz an der Nabe fanden.

Eigentlich ist es paradox: Ein Mann, der von der Windenergie lebt, hofft auf Windstille. Eine Woche lang lebte Baustellenleiter Volker Pagel von der Firma Repower mit diesem vermeintlichen Widerspruch. Denn auf Grund der zum Teil heftigen Böen waren er und sein Team sieben Tage lang fast zum Nichtstun verdammt. Auch die Lkw-Fahrer, die die 56 Meter langen und rund 14 Tonnen schweren Rotorblätter von Bremen in den Odenwald transportiert hatten, mussten auf Grund des Wetters einige nervenzehrende Tage des Wartens durchstehen.

Doch am Samstag standen die Zeichen endlich auf Grün. Auf Grund der beengten Platzverhältnisse im Wald erfolgte die Errichtung in Form einer Einzelblattmontage. Jedes der drei Rotorblätter musste von dem 160 Meter hohen kran einzeln nach oben gezogen werden. Das eigentliche Montieren wurde dann zum Geduldsspiel, denn hier war höchste Präzision gefragt, bis die Blätter genau an der richtigen Stellen waren und fest verschraubt werden konnten. Etwa zwei Stunden dauerte es, bis ein Rotorblatt montiert war.

140 Meter tiefer verfolgten auch die Initiatoren Uwe Steiff und Bernd Brunner von der Windenergie S & H GmbH das Spektakel mit Interesse. Etwa alle zwei Wochen wird nun ein weiteres Windrad errichtet - abhängig von der Wetterlage -, bis alle fünf stehen. Parallel werden technische Restarbeiten durchgeführt. Das erste Windrad soll im Oktober ans Netz gehen, der komplette Windpark bis Ende des Jahres. Dann wird im Großen Wald Strom für 7500 Haushalte erzeugt. Windstille wäre dann im Gegensatz zum Samstag der größte Feind des Windmüllers.