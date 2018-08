Walldürn. (adb) Einem zu Recht sehr guten Besuch erfreute sich das am zweiten Wallfahrtssonntag zelebrierte Pontifikalamt: Bereits während dem feierlichen Einmarsch in die Basilika, gesäumt von den Ministranten und vielen interessierten Zuschauern, kam eine besondere Stimmung auf, welche sich dann im Gotteshaus weiter ausbreitete.

Zahlreiche Besucher - auch die Emporen waren bestens gefüllt - und nicht zuletzt die Anwesenheit des emeritierten Weihbischofs Rainer Klug (Freiburg) als "Special Guest" begünstigten eine nicht alltägliche Atmosphäre.

Musikalisch wurde der Gottesdienst vom Kinder- und Jugendchor St. Georg mitgestaltet; Kinder und Jugendliche wurden bei der Vorlesung von Fürbitten mit einbezogen.

In seiner Begrüßungsrede kam Stadtpfarrer Pater Josef Bregula zunächst darauf zu sprechen, dass der "Familientag", an dessen Beginn das als Familiengottesdienst gestaltete Hochamt stünde, die junge Generation für die Ideale der Wallfahrt zum Heiligen Blut gewinnen sollte. Gleichsam begrüßte er diverse Pilgergruppen sowie Ehrengäste und hob besonders den Umstand hervor, dass Weihbischof Klug der Einladung ins Madonnenländchen gefolgt sei. Die liturgische Eröffnung des Gottesdienstes oblag Klug, dessen frische und temperamentvolle Art mit geradezu ansteckender Fröhlichkeit um sich griff.

Mit seiner Predigt wandte er sich verstärkt auch an die zahlreich anwesenden Familien mit Kindern und verstand es dabei, die "Familie als größtes Fundament und Vermächtnis der Gesellschaft" zu definieren. Mit einfühlsamen Worten ging der Geistliche darauf ein, dass das klassische Familienbild zwar von vielen immer mehr als "alter Hut" betrachtet würde, aber für die Welt von unverzichtbarer Wichtigkeit sei.

Weihbischof Rainer Klug propagierte mit den Ausführungen, dass ein jedes Kind ein Anrecht sowohl auf seine Mutter als auch auf den Vater habe, die traditionelle Familie und wies auf den Aspekt hin, dass allgemeine Veränderungen im Familienbild, etwa bezogen auf die Geschlechterrollen, zwar landläufig inzwischen weitestgehend akzeptiert, in der Regel kaum weiter auffällig und auch aus seiner Sicht nichts Verwerfliches seien - "aber eben doch ein kultureller Rückschritt", wie der Weihbischof bemerkte. "Wir dürfen keinen verteufeln, der andere Lebenswege für sich wählt, weil auch diese sicher ihre Vorzüge haben, aber dies als Fortschritt zu deuten, wäre eine Lüge", fasste der 1938 geborene Geistliche seinen eigenen Standpunkt zusammen.

Das Publikum, das bei passender Witterung auch die vorhandenen Sitzgelegenheiten auf dem Wallfahrtsplatz nahezu komplett ausgereizt hatte, fand bei den klar strukturierten, mit authentischer Präsenz dargebotenen Ausführungen des Freiburger Weihbischofs die Möglichkeit zur Besinnung sowie zu eigenen Gedankengängen.

Mit einem Mix aus fachlicher Fundiertheit, unterhaltsamen Anekdoten, leicht zugänglicher Lebensberatung und verständlich aufbereitetem theologischem Wissen traf er den Nerv des Publikums.

Außerdem ging Rainer Klug auf das Leitmotiv der diesjährigen Walldürner Wallfahrt ein: Seid gewiss - ich bin bei euch alle Tage", lautet heuer die aus dem Matthäusevangelium adaptierte Überschrift. In diesem Sinne kam er darauf zu sprechen, dass - am aktuellen Beispiel der Rettung des Höhlenforschers in den Alpen - keiner allein unterwegs ist und in Gott stets ein kulanter, mit Rat und Tat zur Seite stehender Partner für einen da ist: "Gott bleibt auch in dunklen Stunden bei uns, bis es wieder hell wird", ließ der Geistliche das Publikum wissen und sprach damit sicher vielen Anwesenden aus der Seele.

Gegen Endes des Pontifikalamts nahm Weihbischof Rainer Klug im Altarbereich die Kinder- und Jugendlichensegnung vor; von seiner volksnahen Seite zeigt der Würdenträger sich beim Bad in der Menge anlässlich des Friedensgrußes. Ein reger Beifall signalisierte die Freude des Publikums, was auch die Dankesworte von Pater Josef Bregula nochmals zum Ausdruck brachten.