Hardheim. (pol/mün) Ein 89 Jahre alter VW Polo-Fahrer und seine Beifahrerin mussten am Mittwochnachmittag mit schweren Verletzungen in Kliniken eingeliefert werden. Der Mann war mit seinem VW auf der Bundesstraße B 27 von Schweinberg nach Hardheim unterwegs. Gegen 15.20 Uhr kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr etwa 250 Meter auf einem Radweg und der Grünfläche. Dann überschlug sich das Auto an einer Böschung und blieb auf dem Dach liegen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, das ist laut Polizei noch unklar.

Beide Fahrzeuginsassen mussten von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Der Fahrer musste mit einem Rettungswagen, die Beifahrerin mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert werden.

Die B 27 war an der Unfallstelle für rund eine Stunde voll gesperrt.