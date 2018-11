Von Rainer Wagner

Walldürn. Die Wallfahrtsstadt hat einen neuen Polizeiposten und im Schlepptau gibt es den offiziellen Start der Sicherheitswochen in Walldürn mit einem "Tag der offenen Tür" beim neuen Polizeiposten am Sonntag, 7. Juli, von 11 bis 17 Uhr. Dann haben die Bürger Gelegenheit ihren neuen Polizeiposten zu besichtigen, mit den dort tätigen Polizeibeamten ins Gespräch zu kommen und anhand vielfältiger Aktionen, Ausstellungen und Informationen einen Einblick in das breite Spektrum polizeilicher Arbeit und die vielfältigen Angebote der Prävention zu erhalten.

Nach einem "runden Tisch" über die Sicherheitslage, ein Gespräch über die Vernetzung der Ergebnisse und eine Umfrage über die "Sicherheit in Walldürn" sind jetzt die Sicherheitswochen das Ergebnis der Entwicklung.

Walldürn gehört zu den "Brennpunkten der Kriminalität" im Kreis, wenn "wir auch ein sehr sicherer Kreis sind". so Kriminalrat Simon. Bürgermeister Günther ist stolz auf die 42 Prozent Rücklaufquote bei der Umfrage und er erwartet von der Vielzahl der Veranstaltungen zur Sicherheit im Juli positive Auswirkungen und Impulse auch auf die Schulsozialarbeit. "Gerade die Schulen sind wichtige Ansprechpartner", betont er. Die Sicherheitswoche holt insbesondere sie ins Boot.

Die Aufklärungsquote von rund 60 Prozent bei Straftaten ist in Walldürn ein sehr guter Wert auf den die Polizei stolz sein kann. "Prävention ist für uns ebenso wichtig", bemerkt Kriminalrat Simon, der es als Aufgabe sah, nach der Umfrage auch auf die Zielgruppen einzugehen. Eine Kernaussage der Vorstellung der 14 Projekte und zahlreichen Einzelmaßnahmen bei der Sicherheitswoche lautet: "Polizei vor Ort ist wichtig, Das wollen die Bürger", stellt Polizeioberrat Joachim Schneider als Leiter des Polizeireviers Buchen deutlich heraus

Mit dabei im Präventionsboot ist auch Werner Broßmann, der die Sache "spielerisch" angeht. Mit seinem Puppentheater arbeitet er Kriminal und Verkehrsprävention gleichermaßen auf und ist bei der Sicherheitswoche ebenso dabei. "Wir verteilen dabei auch die Kindernotfallkarte." Auch die Senioren werden nicht ausgespart. "Auch diese Bevölkerungsgruppe soll sich sicher fühlen. Da sind sich alle einig. Die Schwerpunkte der Sicherheitswoche sind breit gefächert und jede Zielgruppe bekommt Informationen und Hilfen an die Hand.

> Handy, Glotze, Killerspiele: Das Projekt konzentriert sich auf den Kinofilm. Ziel des Projektes ist es, die teilnehmenden Kinder im sicheren Umgang mit verschiedenen Medien zu schulen und ihnen Medienkompetenz - Qualität vor Quantität - zu vermitteln. Alle Kinder der vierten Grundschulklassen im Gemeindeverwaltungsverband werden am 8. und 9. Juli im Rahmen des Unterrichtes in das Kino in Walldürn eingeladen, wo der preisgekrönte Film "Hodder rettet die Welt" gezeigt wird . In diesem Film geht es um die Themenfelder Familie, Liebe, Mobbing und Gewalt.

> Kinder stärken: Puppenbühne der Polizei: Mit Hilfe von zwei interaktiven sollen Vorschulkinder und Kinder der ersten Schulklasse spielerisch über die Gefahren des Straßenverkehrs einerseits und die Kriminalitätsgefahren andererseits aufgeklärt werden.

> Cybermobbing: Mobbing unter Jugendlichen ist ein bekanntes Phänomen. Franziska Hahn, medienpädagogische Beraterin beim Kreismedienzentrum Buchen, und Günther Ebert, Präventionsbeamter des Polizeireviers Buchen, werden mit dem Film "Lets fight it together" verschiedene Handlungsmöglichkeiten aufzeigen.

> Innerfamiliäre Gewalt: Gewalt gegen Kinder und Frauen ist auch in der heutigen Zeit leider noch immer ein Tabuthema. Dabei sind Vorfälle häuslicher Gewalt auch im Neckar-Odenwald-Kreis keine Seltenheit. Deshalb wollen der Arbeitskreis "Rote Karte für Häusliche Gewalt" und die Kommunale Kriminalprävention des Neckar-Odenwald-Kreises in Kooperation mit den Walldürner Metzgereien auf Hilfs- und Beratungsangebote aufmerksam machen. Über 45 000 Tüten sollen Umlauf gebracht werden nach dem Motto; "Gewalt kommt nicht in die Tüte."

> Einbrecher aussperren: Ziel des Projekts "(K)Einbruch" ist es, durch Präventionsstreifen der Polizei objektive Schwachstellen an Wohnhäusern festzustellen und diese mittels eines "Mängelberichts" für die Eigentümer zu dokumentieren. Aktionsorte sind Altheim und Walldürn.

> Info-Truck: Informationen gegen Einbrüche werden im 25 Tonnen schweren und 17 Meter langen in Altheim und Walldürn vermittelt.

> Wie läuft ein Jugendstrafverfahren?: Ziel ist es, Schülern zu vermitteln welche Behörden bei der Strafverfolgung beteiligt sind.Roter Faden der Veranstaltung ist der Film "Happy Slapping". Referenten: Staatsanwaltschaft Mosbach F.Kühne, Amtsgericht Buchen H. Eggert, Jugendgerichtshilfe Mosbach H. Reinhard, Justizvollzugsanstalt Adelsheim H. Helbig.

> "Sicher fit unterwegs": Zielgruppe sind die Bürger über 65. Das Thema: die Mobilität im Verkehr und die geistige und körperliche Beweglichkeit und die Sicherheit im öffentlichen Raum. Referenten: Apotheker Jan Reuter (Walldürn) und Albert Ullrich von der Verkehrswacht Buchen.

> "Wehr dich - aber richtig": Bei der Bürgerbefragung in Walldürn wurde festgestellt, dass insbesondere jüngere Frauen signifikant unter Kriminalitätsfurcht leiden. Um dieser Furcht entgegen zu wirken, wird speziell für diese Zielgruppe das Selbstbehauptungstraining "Wehr Dich - aber richtig!" angeboten. Trainer des Schnupperkurses: Ronald Schwab

> Jugenddisco im Jugendzentrum: Partyspaß ist auch ohne Nikotin oder Alkohol möglich. In der Veranstaltung das Jugendhaus "Schlachthof" wird das breit gefächerte Angebot bekannt gemacht und die Jugend zu einer strukturierten Freizeitgestaltung animiert. Kooperationspartner: Fachstelle Sucht des Kreises,TSC Walldürn (Mitmachtänze), Eintracht, Jugendfeuerwehr, AOK, Jugendhaus und Polizei.

> Interkultureller Workshop: Mit dem Workshop zur interkulturellen Sensibilisierung soll in einem ersten Schritt Führungskräften lokaler Einrichtungen ein professioneller Einblick in diese Thematik ermöglicht und damit die Basis für eine fundierte Einschätzung geschaffen werden, welchen Mehrwert die Implementierung eines Öffnungsprozesses für die eigene Einrichtung mit sich bringt. Referentinnen: Seda Uzun Baldede und Simone Fleckenstein.

