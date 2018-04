"Wir haben ein Jahr mit diesem Werk gelebt und Bilder zu Hunderten hin- und hergeschoben." Anschaulich beschrieb Laudator Pater Friedhelm Mennekes die Entstehung der Gertrude-Reum-Retrospektive in Buchen. Bei der Eröffnung am Sonntag war das Haus voll. Foto: Lahr

Von Peter Lahr

Buchen. Am Sonntag ehrte der Kunstverein Neckar-Odenwald "eine kleine, zierliche Frau, die in Wirklichkeit aber eine ganz Große war." Auf diese Formel brachte es Landrat Dr. Achim Brötel, der im Rahmen des "Grußwort-Sharings" auch für Bürgermeister Roland Burger sprach. Kunstvereins-Ehrenvorsitzender Werner Zeh, der Gertrude Reum vier Jahrzehnte lang begleitet hatte, freute sich, im Kulturforum Vis-à-Vis gut 180 Gäste zur Vernissage von "Gertrude Reum: pánta rhei" begrüßen zu können. Sein Dank galt vor allem der Familie der vor einem Jahr verstorbenen Künstlerin sowie den Professoren Hans Gercke und Friedhelm Mennekes, die zusammen mit dem Reum-Enkel Konstantin Mühling den umfangreichen und großzügig bebilderten Katalog auf den Weg brachten.

"Das Schwierigste war, die Auswahl zu treffen. Wir zeigen vielleicht ein Hundertstel des Vorgefundenen", beschrieb Hans Gercke die besondere Herausforderung der Präsentation. Auch Werner Zeh stellte die erstaunliche Vielseitigkeit von Gertrude Reums Gesamtwerk heraus. Jenseits der bekannten Metallskulpturen mit ihrer "visuellen Poesie", gebe es Werkgruppen mit unterschiedlichen Materialien, Techniken und Ausdrucksformen.

"Nichts ist, weil alles wird." So interpretierte Achim Brötel den altgriechischen Ausstellungstitel. Wörtlich übersetzt, lautet er: "Alles fließt". Womit bereits in der Antike das Weltbild Heraklits umschrieben wurde.

Doch zurück in die Gegenwart: "Wenn Gertrude Reum noch leben würde, hätten wir gestern vor einer Woche ihren 90. Geburtstag gefeiert. Wir wären höchstwahrscheinlich in ihr Haus gepilgert und hätten uns vermutlich sehr angeregt unterhalten, über Gott und die Welt. Für sie war das, Gott und die Welt, ohnehin immer eine Einheit."

Auch wenn Gertrude Reum am 16. August 2015 ihren irdischen Lebensweg beendet habe, lebe die "Grande Dame der Kunstszene in der Region" in ihrer Kunst zweifelsohne fort. Auch der Landrat griff zur Poesie, um sich dem Werk und seiner Ausstrahlung anzunähern. Im Gedicht "Der römische Brunnen" beschrieb Conrad Ferdinand Meyer drei Marmorschalen, die den Wasserstrahl auffingen: "Und jede nimmt und gibt zugleich / Und strömt und ruht."

Ob Gertrude Reum als Ausgangsmaterial Zellstoff oder Metall wählte. "Sie hat durch ihre scheinbar grenzenlose Kreativität, die spürbare Freude am Neuen, am Ausprobieren, am Spiel mit Farben, Formen und vor allem mit dem Licht auch uns immer wieder neue Aufbrüche, Durchgänge, Verwandlungen und Durchkreuzungen geschenkt."

Etwa in der Buchener Pfarrkirche St. Oswald, in der sie 1993 den Altar und Chorraum gestaltete, oder am Kreisverkehrsplatz am Schlattereck, für den sie 2008 eine sechs Meter hohe Chromnickelstahl-Skulptur entworfen, geschaffen und gestiftet hat.

"Sie war nicht nur eine außergewöhnliche Künstlerin, sondern auch eine außergewöhnliche Frau", beschrieb der Landrat die Trägerin der Verdienstmedaille der Stadt Buchen.

"Wir haben eine konzentrierte Retrospektive gemacht. Dabei sind uns in Vielem die Augen geöffnet worden", erklärte Pater Friedhelm Mennekes. Wie sich bereits im frühen Werk das spätere andeutete, darauf ging der eloquente Jesuit auch ein: "Da sind viele Bäume, in denen schon die Skulpturen angelegt sind. Da sind viele Gesichter, in denen die Rundungen der abstrakten Arbeiten zu sehen sind."

Auch von seinen persönlichen Begegnungen mit Gertrude Reum, berichtete der Laudator anschaulich: "Wir hatten immer etwas Knatsch. Ich musste sie immer davon abhalten, dass es nicht zu fromm wird."

Die Zuhörer forderte Pater Friedhelm Mennekes auf: "Nutzen Sie die Zeit, kommen Sie alleine zurück." Dann ergibt sich die Möglichkeit, ungewohnte Einblicke zu erhalten. Etwa in jene farbstarke Malerei aus den 1990er-Jahren, die sich in einem Spannungsfeld zwischen Gestisch und Zen befindet.

Info: Geöffnet bis 4. Dezember im Kulturforum Vis-à-Vis dienstags bis freitags und sonntags von 14 bis 17 Uhr. Zur Ausstellung erschien im Swiridoff-Verlag ein Katalogbuch.