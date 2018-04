Voraussichtlich 2017 werden sich die Kasernentore in Hardheim für immer schließen. Wie es dann mit der Liegenschaft weitergeht, darum ging es bei der Konversionskonferenz in Berlin. Foto: R. Busch

Hardheim/Berlin. (rüb) Gesprächsrunden und Konferenzen zur Bundeswehr-Konversion haben Bürgermeister Heribert Fouquet und Hauptamtsleiter Lothar Beger schon zur Genüge erlebt. Häufig wurden dabei nur Sonntagsreden gehalten und viel heiße Luft produziert. Bei der Konversionskonferenz des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, mit dem Titel "Militärische Konversion erfolgreich gestalten", die vor kurzem in Berlin stattfand, gab es aber erfreulicherweise konkrete Antworten auf die drängenden Fragen der Kommunen, wie Teilnehmer Lothar Beger verdeutlicht.

"Erstmals haben die verschiedenen, mit der Konversion betrauten Ministerien übergreifend ein gemeinsames Papier erarbeitet", fasst der Hardheimer Hauptamtsleiter die Kernbotschaft zusammen. Im Mittelpunkt stand der neue Praxisratgeber "Militärkonversion", den das Ministerium vorstellte. Die Inhalte waren von einer interministeriellen Arbeitsgruppe erarbeitet worden.

Daran beteiligt waren Vertreter des Bundesministerien für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, der Verteidigung,der Finanzen, der Wirtschaft und Technologie, der Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz sowie die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA).

Verkehrsminister Peter Ramsauer hatte dazu im Vorfeld gesagt: " Für die betroffenen Kommunen sind bereits jetzt Antworten auf Vollzugsfragen wichtig. Hierzu kann der Praxisratgeber Militärkonversion Anregung und Entscheidungshilfe sein. Er richtet sich sowohl an Kommunen und Investoren als auch an die Bürger." In strukturschwachen Regionen bedürfe es besonderer Anstrengungen, geeignete Nachnutzungen zu finden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Dies wird in Hardheim die zentrale Aufgabe werden, denn anders als in den Metropolen fehlt es an Interessenten für eine Folgenutzung.

Dr. Jürgen Gehb, Sprecher des Vorstands der BImA, stellte den Vertretern der Konversionsgemeinden den Ablauf einer Rückgabe der Liegenschaften an die Kommunen vor. Hier liege die besondere Schwieirgkeit darin, dass die BImA die Liegenschaften laut gesetzlicher Vorgabe nicht unter Wert abgeben dürfe.

Die gute Nachricht sei aber die, dass die Wertentwicklung in enger Abstimmung mit der Gemeinde erfolgen soll. "Hier ist uns aufgezeigt worden, dass wir bei diesem schwierigen Prozess Unterstützung erfahren und nicht allein stehen", verdeutlicht Beger. So soll der Verkaufsprozess gemeinsam gestaltet werden, so dass die Gemeinde nicht als Käufer in Vorleistung treten und damit das Risiko tragen muss, um ihr favorisiertes Konzept zu verwirklichen: "Die Planungshoheit bleibt auf jeden Fall bei der Gemeinde", sichere die BImA zu.

In der Praxis sieht es so aus, dass die Wertermittlung nach dem so genannten deduktiven Wohnwertermittlungsverfahren erfolgt. Dabei wird von einem fiktiven "Endwert" (zum möglichen Verkaufszeitpunkt) ausgegangen, wovon dann Entwicklungskosten, Entwicklungsfolgekosten, Altlasten, Abbruchkosten abgezogen werden und auch die Entwicklungszeit und das Entwicklungsrisiko berücksichtigt werden. Dadurch liegt der tatsächliche Kaufpreis deutlich unter dem Schätzwert. "Dies macht das ganze Verfahren transparenter und auch für Investoren reizvoller", betont der Hauptamtsleiter, "auch wenn die Interessenten nicht Schlange stehen."

Welche verschiedenen Möglichkeiten sich für eine Nachnutzung anbieten, wurde bei der Konferenz ebenfalls vorgestellt. Allerdings waren die meisten für Hardheim nicht passend. Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands werde im Juli über die Vergabe des kommunalen Entwicklungskonzepts entscheiden.

Mögliche Themenfelder seien ein Bio-Energiepark, wie er in Saerbeck (Münsterland) entsteht. Eine weitere Option sei natürlich ein Gewerbepark.

Doch was passiert eigentlich, wenn sich kein Käufer findet? Auch diese Frage aus Hardheim wurde beantwortet: Da die BImA dauerhaft nur Liegenschaften unterhält, die vermarktet werden können, drohe die Kaserne mit ihren Gebäuden im schlimmsten Fall zu zerfallen. "Deshalb wird es entscheidend sein, dass wir bis zur Kasernenschließung 2017 ein Konzept vorweisen können."

Eine weitere Frage befasste sich mit der vorzeitigen Teilnutzung von Liegenschaften. Diese unterliegen einer Einzelfallprüfung, die jedoch meist negativ beschieden werde. So war es auch im Fall des Materiallagers Hardheim, wo ein Interessent bereit gestanden hatte, letztlich aber abgewiesen werden musste. Hier sollen weitere Gespräche stattfinden, unterstrich Hauptamtsleiter Beger.

"Die Konferenz hat uns Hoffnung gegeben", fasst Lothar Beger seine Eindrücke zusammen. "Alle Beteiligten sind bereit, sich gemeinsam der Herausforderung Konversion zu stellen."