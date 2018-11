Schulleiterwechsel am Burghardt-Gymnasium. In der Stadthalle verabschiedete Schulpräsident Prof. Dr. Werner Schnatterbeck (M.) den Schulleiter Manfred Lauer (l.) und überreichte Jochen Schwab (2. v. r.) die Ernennungsurkunde im Beisein von Bürgermeister Roland Burger. Foto: A. Rechner

Buchen. (ar) Mit einem Festakt wurde Manfred Lauer, der scheidende Schulleiter des Burghardt-Gymnasiums, gestern feierlich verabschiedet. Elf Jahre prägte er in diesem Amt das BGB. Und nun geht er am 31. Juli in den verdienten Ruhestand. Wehmut wehte durch die Stadthalle in Buchen. Lauer war "tief berührt und innerlich aufgewühlt" - die große BGB-Familie, bestehend aus Schülern und Lehrern und dirigiert vom zukünftigen Schulleiter Jochen Schwab, sang gemeinsam ihm zu Ehren und das eigens für ihn gedichtete Lied "In Jahren wie diesen". Als sie dann den Refrain mit "Herr Lauer, wir danken Ihnen für Ihre Zeit am BGB. Wir werden Sie nicht vergessen" intonierten, zeigte sich der scheidende Schulleiter tief berührt.

Die Gästeliste war lang, das Gebäude platzte aus allen Nähten - so viele bekundeten mit der Teilnahme ihre Wertschätzung und Hochachtung für die Leistungen des scheidenden Schulleiters. Die Redner würdigten die Verdienste des Oberstudiendirektors, dem von allen Seiten große Sympathie entgegen schlug. Die Festgäste erhoben sich und würdigten ihn mit stehendem Applaus.

"Sein zentraler Grundsatz war, dass die Schule für die Schüler da ist und diesen lebte er." Mit diesen Worten begrüßte Achim Wawatschek, Studiendirektor und stellvertretender Schulleiter des BGB, die Besucher. Darin war er sich mit Jochen Schwab einig. "Du hinterlässt mir eine Schule, die sehr gut aufgestellt ist", betonte der Studiendirektor und drückte damit seinen persönlichen Respekt für dessen Leistung aus.

"Bis heute sind Sie mit Leib und Seele Lehrer", würdigte Schulpräsident Professor Dr. Werner Schnatterbeck vom Regierungspräsidium Karlsruhe Manfred Lauer. "Mit viel Herzblut" habe er, so der Schulpräsident, seinen Schülern Werte vorgelebt. Lauer zeichne sich durch sein unermüdliches Engagement für eine bessere Schulwelt aus, und diese habe er auf beeindruckende Weise umgesetzt. Begleitet von einem langen Beifall als Zeichen der Wertschätzung überreichte Professor Schnatterbeck die Entlassurkunde an Manfred Lauer. Mit seinen guten Wünschen für die Zukunft rief der Schulpräsident Jochen Schwab auf die Bühne und übergab ihm die Ernennungsurkunde.

Den Reigen der Grußredner eröffnete Bürgermeister Roland Burger. "Sie können eine eindrucksvolle Bilanz vorweisen", verdeutlichte der Rathauschef. Vom Menschen her habe er gedacht und dadurch das BGB maßgeblich weiterentwickelt. "Mit Weitblick haben Sie die Weichen für eine zukunftsweisende Entwicklung des BGB und des gesamten Schulstandorts gestellt", würdigte Bürgermeister Burger.

Für MdB Alois Gerig war Manfred Lauer ein Schulleiter, der sich "voller Leidenschaft" und weit über das normale Maß engagiert habe. Dies konnte Hans Happes, Schulleiter des Nicolaus-Kistner-Gymnasiums Mosbach, als Vertreter der Direktorenvereinigung Nordbaden nur unterstreichen: "Wir werden Dich vermissen!" Er attestierte ihm, wie alle Redner auch, eine "hohe fachliche Kompetenz". Der Beruf des Lehrers sei für Lauer definitiv eine Herzensangelegenheit gewesen.

Darin war sich Happes mit Hans-Eberhard Müller, Rektor der Baulandschule Hettingen und geschäftsführender Schulleiter in Buchen, einig: "Sie sind ein Frontmann für den Beruf des Lehrers." Er habe ihn immer als verlässlichen und einschätzbaren Partner kennen und schätzen gelernt. Müller bezeichnete Lauer gar als "einen Haudegen für das BGB, aber moderat im Ton".

Eine große Würdigung erfuhr Manfred Lauer von der Schülerschaft. "Wir konnten immer auf ihre Unterstützung zählen", hoben Anika Berberich, Linus Kohler und Felix Pflüger ausdrücklich hervor. Die Schülersprecher beschrieben den Alltag im BGB mit den Worten: "Ihre Tür und ihre Ohren waren für uns immer offen." Sie betonten, dass er es seinem Nachfolger schwer gemacht habe.

Dr. Dirk Laier, Elternbeiratsvorsitzender des BGB, bedankte sich in selbst verfasster Reimform bei Manfred Lauer für die "gute Zusammenarbeit". Dem schloss sich Jürgen Mellinger als Vorsitzender des örtlichen Personalrates an und betonte, dass das BGB dem scheidenden Schulleiter seinen "sehr guten Ruf" zu verdanken habe.

"Bei Kindern braucht man ein Gläschen voll Weisheit, ein Fass voll Klugheit und ein Meer voll Geduld." Dies von Fürstbischof Franz von Sales geprägte Zitat habe Manfred Lauer "Tag für Tag im Schulalltag mit Leben erfüllt", unterstrich Fritz Weidenfeld, Vorsitzender Ldes Vereins der Freunde.

Der künftige Schulleiter formulierte sodann seine Gedanken zum Start in seine neue Aufgabe. Eindringlich erläuterte er, dass er bei der Vorbereitung seiner Ansprache selbst an seinen Ruhestand in "20 Jahren" gedacht habe. Die Abiturienten sollten sich dann an eine Schulzeit erinnern, in der sie am Burghardt-Gymnasium in Buchen gefördert und fair behandelt wurden. Sie sollten sich während ihres Schulbesuches zu "wertvollen Persönlichkeiten entfalten". Die künftigen Absolventen des BGB sollten "keine heimatlosen Befehlsempfänger" sein. Sie sollten Persönlichkeiten sein, die sich im sozialen Leben einbringen würden. Dies sei sein Anliegen.

Als Lauer am Ende der Feierstunde ans Rednerpult ging, merkte man ihm seine Emotionen an. "Die Situation fällt mir nicht leicht." Dies hob er zu Beginn seiner Ansprache hervor. "Ich war mit Herz und Leidenschaft Lehrer." Der Pädagoge konnte auf 25 000 Unterrichtsstunden und weitere 20 000 Stunden in Konferenzen und Veranstaltungen zurückblicken. Der Schulalltag sei für ihn eine Art Aufladestation in all den Jahren gewesen. Dabei skizzierte er, wie aus seiner Sicht ein guter Lehrer sein müsse: Ein Menschenfreund mit der Fähigkeit zur Empathie. Zudem besitze er hohe soziale und emotionale Kompetenz und ist fachlich gut ausgebildet. "Wir wollen am BGB aufs Leben, Beruf und Studium vorbereiten", unterstrich Lauer.

Emotional dankte er seiner Frau Gabi, die ihm in den vielen Jahren immer den Rücken frei gehalten habe. Den Gästen versicherte er, dass er beruhigt in die Zukunft schaue. Mit seinem "Wunschkandidaten" Jochen Schwab sei das BGB in besten Händen. Und er wünschte dem neuen Leitungsteam alles Gute.

Musikalisch gestaltet wurde die Feierstunde vom Blas- als auch Sinfonieorchester des BGB unter Leitung von Oberstudienrat Wolf-Peter Langisch, dem Chor (Leitung: Jochen Schwab) sowie der Streicherklasse (Leitung: Oberstudienrat Eduard Farrenkopf). Am Ende gaben Dekan und Pfarrer Johannes Balbach sowie Pfarrerin Irmtraud Fischer der Feierstunde und dem Schulleiterwechsel den geistlichen Segen.