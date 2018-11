Osterburken. (bg) Schnell abgehakt waren die Tagesordnungspunkte der Februar-Sitzung des Osterburkener Gemeinderats am Montagabend im Bürgersaal des Rathauses. Diskussionsstoff bot lediglich die Frage, ob bei der im Zuge der Schaffung des Limesparks anstehenden die "Visualisierung" des Kastelltores, dessen Konturen mittels einer rund 11,5 Meter hohen Stahlkonstruktion nachgebildet werden, für ausreichenden Blitzschutz gesorgt wird. Dies sei der Fall, wurde von Seiten der Verwaltung versichert.

In der Sitzung unter Vorsitz von Bürgermeister Jürgen Galm ging es zunächst um Sanierung der Tankstelle im städtischen Bauhof. Die über 30 Jahre alte unterirdische Diesel-Tankanlage mit 10.000 Liter Fassungsvermögen zur Betankung der städtischen Fahrzeuge weist, wie Bauamtsleiter Steinmacher informierte, einer Überprüfung durch den TÜV zufolge erhebliche Mängel auf und darf in diesem Zustand nicht weiter betrieben werden. Auch der Waschplatz entspricht mit seinem Ölabscheider nicht mehr den Vorschriften.

Da eine Komplettsanierung beider Anlagen mit 50.000 Euro zu Buche schlagen würde, empfahl die Verwaltung in Absprache mit dem Bauhof eine deutlich kostengünstigere Lösung, der vom Gemeinderat auch zugestimmt wurde, nachdem Steinmacher auf Nachfrage unterstrichen hatte, dass vor allem für die Winterdienst-Fahrzeuge weiterhin eine eigene Tankstelle vorgehalten werden sollte. Der unterirdische Tank wird nun stillgelegt und verfüllt. Stattdessen wird ein oberirdischer 5.000-Liter-Tank angeschafft. Zugleich wird der Waschplatz auf Vordermann gebracht. Die entsprechenden Arbeiten wurden an die Firma Tankstellen- und Werkstatttechnik GmbH in Brühl zum Preis von 26.949 Euro vergeben.

Im Ortsteil Bofsheim müssen die zur Beförderung der Schüler der Astrid-Lindgren-Schule eingesetzten Busse derzeit durch das Wohngebiet "Am Limes" zurück auf die Hauptstraße (Brückenstraße) fahren, da es keine ausreichende Wendemöglichkeit für Busse gibt. Auf Vorschlag des Ortschaftsrates beschloss der Gemeinderat am Montag die Schaffung einer Wendemöglichkeit auf einem gemeindeeigenen Grundstück am Ortsausgang in Richtung Sindolsheim. Die Arbeiten werden vom städtischen Bauhof ausgeführt. Im Vermögenshaushalt für 2014 stehen für die Maßnahme 25.000 Euro zur Verfügung; die Kosten werden voraussichtlich darunter liegen.

Auf dem Weg zur Schaffung des Limesparks Osterburken, in dem den Besuchern Zeugnisse der römischen Geschichte anhand verschiedener Erscheinungsformen des Limes präsentiert werden, steht nun auf dem Kastellgelände in Osterburken die Umsetzung des dritten und letzten Maßnahmenpakets bevor. Insgesamt rund 600.000 Euro aus einem Förderprogramm Unesco-Welterbestätten fließen in den Limespark. Die Kosten für den dritten Abschnitt betragen rund 187000 Euro

Bereits im November hat der Gemeinderat dem Konzept zur Neugestaltung des Gelände, auf dem neue Wege und eine Aussichtsplattform entstehen, sowie der Visualisierung des südlichen Kastelltores zugestimmt, dessen Konturen mit einer elfeinhalb Meter hohen Stahlkonstruktion nachgebildet werden.

Über den dafür notwendigen Bauantrag der Stadt hatte der Gemeinderat am Montag zu entscheiden. Dabei sorgte die Frage, ob ein Blitzeinschlag Auswirkungen auf ein Anliegergebäude haben könnte, für eine kurze Diskussion. Wie seitens der Verwaltung mitgeteilt wurde, hat ein Blitzschutz-Sachverständiger Gefahren für die Nachbarbebauung ausgeschlossen. Bei einer Gegenstimme und drei Enthaltungen stimmte der Gemeinderat dem Bauantrag zu; dieser wird aber erst ans Landratsamt weitergeleitet, wenn offene Fragen des Anliegers abschließend geklärt sind.

Zugestimmt wurde außerdem dem Bauantrag auf Umnutzung eines ehemaligen Betriebsgebäudes zum Wohngebäude auf einem früheren Gärtnereigelände in der Adelsheimer Straße, der von der Verwaltung vorgelegten Satzung über die Öffnungszeiten der Verkaufsstellen anlässlich des Brückenfestes, des Kilianimarktes sowie des Borkemer Herbstes im Jahr 2014 (die Geschäfte können an den jeweiligen Sonntagen wie bisher von 13 bis 18 Uhr geöffnet sein) sowie der vorgeschlagenen Besetzung des Gemeindewahlausschusses für die Kommunalwahlen im Mai.

Mit Unverständnis reagiert wurde auch in den Reihen des Gemeinderats auf die Ablehnung des Osterburkener Antrags auf Einführung der neuen Schulform "Gemeinschaftsschule" an der Schule am Limes (wir berichteten). Das Thema wird, so Bürgermeister Galm, noch eine Weile beschäftigen. Die Frage der weiteren Vorgehensweise war am Montag wohl auch Gegenstand der nichtöffentlichen Beratungen im Anschluss an die öffentliche Sitzung.

Unter Verschiedenes gab es einmal mehr Kritik an der Deutschen Bahn. Ratsmitglied Schwebler bezeichnete es als nicht akzeptabel, dass die Toilette im Bahnhof offenbar zeitweise geschlossen bzw. der Schlüssel nicht immer erhältlich ist.

Die diesjährige Feierstunde zur Auszeichnung für vorbildliche Leistungen im Vereinsleben von Osterburken durch die Stadt findet, wie in der Sitzung informiert wurde, am Freitag, 14. März, um 19 Uhr im Marc-Aurel-Saal des Römermuseums statt.