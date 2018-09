Wegen erheblicher Verluste in der Wasserversorgung und anstehender Großinvestitionen - im kommenden Jahr ist der Neubau des Hochbehälters in Schlierstadt (Foto) geplant - beschloss der Osterburkener Gemeinderat am Montag mit knapper Mehrheit eine kräftige Anhebung der Wasserverbrauchsgebühr. Foto: B. Gassenbauer

Osterburken. (bg) Über die Notwendigkeit einer Anhebung der Wassergebühr herrschte in der Sitzung des Osterburkener Gemeinderats am Montag zwar Einigkeit, nicht aber darüber, wie hoch sie ausfallen soll. Nach kontroverser Diskussion wurde schließlich mit knapper Mehrheit eine Erhöhung von 2,30 auf 2,93 Euro netto beschlossen. Ob der Beschluss so allerdings Bestand haben wird, bleibt bis auf Weiteres offen.

Bereits in der Klausurtagung des Gemeinderats und bei der Einbringung des Haushalts 2014 war darauf verwiesen worden, dass eine Anpassung der Wasserverbrauchsgebühr notwendig wird. Wie schon bei der Vorberatung der Gebührenerhöhung in der Sitzung am 3. Juni, machten Bürgermeister Galm und Kämmerer Mechler auch am Montag deutlich, dass angesichts aufgelaufener Verluste in der Wasserversorgung und im Hinblick auf anstehende Großinvestitionen aus Sicht der Verwaltung eine kräftige Anhebung des seit Jahren konstanten Wasserpreises unverzichtbar ist.

Demnach weist die Bilanz der städtischen Wasserversorgung zum 31. Dezember 2013 ein Defizit von 143.399 Euro aus, resultierend vor allem aus den in den vergangenen Jahren enormen Aufwendungen für die Leitungsnetzunterhaltung. Alleine im Geschäftsjahr 2012 sei ein Verlust von 127.132 Euro entstanden. Zugleich stehen für den im kommenden Jahr geplanten Neubau des Hochbehälters in Schlierstadt hohe Ausgaben an.

Unter Einbeziehung dieser Faktoren ergebe sich, so der Kämmerer, bei Betriebsausgaben in Höhe von 963.000 Euro und einem durchschnittlichen Wasserverbrauch von knapp 310.000 Kubikmetern (in den Jahren 2009 bis 2013) aus der Kalkulation, dass der Wasserpreis von derzeit 2,30 auf 2,93 Euro (netto) angehoben werden müsse.

In den Reihen des Gemeinderats herrschte am Montag Einigkeit darüber, dass die Anpassung des Wasserpreis erforderlich ist. Wie stark die Anhebung ausfallen soll, war allerdings umstritten.

Für die Freien Wähler stellte Werner Geiger fest, dass der von der Verwaltung empfohlene Gebührensatz eine Preissteigerung von 28 Prozent bedeuten würde. Dies sei "nicht vertretbar", zumal es sich bei dem Verlust im Jahr 2012 um einen einmaligen "Ausreißer" handeln könne, der durch eine geringere Gebührenerhöhung aufgefangen werden könne.

Wie sein Fraktionskollege Martin Brümmer, der auch betonte, dass die von der Verwaltung gewünschte Erhöhung vor allem Familien belaste, sprach sich Geiger für eine Anhebung auf 2,70 Euro auf, was immerhin rund 124.000 Euro Mehreinnahmen bringen würde. Ein drastisch erhöhter Wasserpreis würde die Bürger zudem zum Einsparen von Wasser animieren, sodass die erwarteten Einnahmen ohnehin nicht erreicht würden.

Auch SPD-Stadtrat Egenberger plädierte für 2,70 Euro. Demgegenüber unterstrichen die CDU-Stadträte Dr. Nafz, Heck Heck und Geier, dass die Stadt kostendeckende Wassergebühren erheben müsse. Werde dies nicht getan, müsse der Bürger für die Verluste auf andere Art zur Kasse gebeten werden. In diesem Zusammenhang wurde auch daran erinnert, dass die Gewährung von Zuschüssen für die in der Wasserversorgung anstehenden Baumaßnahmen letztlich von der Gebührenkalkulation abhängt.

Der Bürgermeister und der Kämmerer machten zugleich deutlich, dass der Wasserpreis durchaus wieder gesenkt werden kann, wenn Gewinn anfällt.

Nach kontroverser Debatte fand schließlich der Vorschlag der Stadtverwaltung eine knappe Mehrheit: Mit acht Ja-Stimmen, sieben Gegenstimmen und einer Enthaltung wurde die Erhöhung des Wasserpreises auf 2,93 Euro zum 1. Juli beschlossen. Ob der Beschluss allerdings so Bestand hat, bleibt bis auf Weiteres offen, nachdem es in der Sitzung unterschiedliche kommunalrechtliche Auffassungen darüber gab, ob das Gremium zuerst über die Beschlussempfehlung der Verwaltung oder aber über den Antrag von Ralf Egenberger, den Wasserpreis auf 2,70 Euro festzusetzen, hätte abstimmen müssen. Dies wird nun noch geprüft.