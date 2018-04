Osterburken. (heß) Der Musikverein veranstaltete am Wochenende sein traditionelles und beliebtes Stadtgartenfest mit einem sehr abwechslungsreichen Programm. Die Polkabesetzung der Stadt- und Feuerwehrkapelle Osterburken unter der bewährten Leitung von Peter Brunn hatte das Fest am Samstagnachmittag mit schwungvollen Melodien eröffnet. Hierzu war schon eine stattliche Anzahl von Besuchern zugegen. Gegen Abend füllte sich dann das Festzelt weiter an, denn es wurde auch die Live-Übertragung des DFB-Pokalendspiels zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart angeboten sowie eine gut bestückte Cocktailbar. Es herrschte prächtige Stimmung. Bis in die frühen Morgenstunden wurde gefeiert.

Der Festsonntag startete bei (endlich) herrlichem Festleswetter mit dem Frühschoppen, es folgten dann die musikalischen Highlights der exzellenten Blasmusik von befreundeten Musikvereinen. Den Reigen hierzu eröffnete der Musikverein Bretzingen, danach folgten der Musikverein Sulzbach (bei Mosbach), die Feuerwehr- und Stadtkapelle Adelsheim sowie der Musikverein Götzingen, die allesamt gekonnt zur guten Unterhaltung aufspielten und mit viel Beifall von den zahlreich erschienen Besuchern belohnt wurden.

Ein weiteres Erlebnis war für Jung und Alt das "Dritte Borkemer Entenrennen" auf dem Mühlkanal neben der Kapellenstraße bis zur Alten Brücke in der Friedrichstraße. Bei diesem Rennen starteten 160 Enten. Das Rennen wurde von Patricia Dörr vom Vorstandsteam sehr eindrucksvoll geschildert und kommentiert.

Bei der Siegerehrung begrüße Patricia Dörr alle Besucher im Festzelt und außerhalb und dankte allen für die rege Teilnahme wie auch den Sponsoren für die Preise. Den ersten Platz belegte die Ente von Tim Winkelhöfer, es folgten die Enten von Anita Ebel, Emil Zipf, Jakob Vogt und Judith Brümmer, Patricia Dörr gratulierte allen und übergab die begehrten Preise. Der Festsonntag klang mit der Unterhaltungsmusik durch den Musikverein Götzingen fröhlich aus.

Mit dem Firmen- und Behördenessen wurde der Montag eröffnet. Im Anschluss fand der beliebte Seniorennachmittag mit Unterhaltungsmusik durch Peter Morbitzer statt. Das mit Spannung erwartete Quiz leitete Sigrid Albrecht, die das Programm gut vorbereitet und wiederum gekonnt präsentierte. Nach ihrem Grußwort und einem, Gedicht sowie gelungenen Wortspielen und gemeinsam gesungenen Volksliedern leitete sie zum traditionellen Stadtgartenquiz über. Hierbei mussten sieben Fragen gelöst werden. Hier die Auflösung: Der Musikverein wurde im vergangenen Jahr 100 Jahre alt, er hatte in dieser Zeit zwölf Dirigenten, die aktuelle Zahl der Musikerinnen und Musiker beläuft sich auf 45. Osterburken wurde 1913 an das Elektrizitätsnetz angeschlossen. Das DFB-Pokalfinale im Fußball wird in Berlin ausgetragen. Rudi Carell machte das Lied "Wann wird's mal wieder richtig Sommer" zu einem Hit. Und der Vers "...du edle Perl' im deutschen Land"? stammt natürlich aus dem "Badnerlied". Die "Wassermusik" schließlich komponierte G.F. Händel.

Nach der Auswertung konnten die zahlreichen Teilnehmer schöne Preise entgegennehmen, Sigrid Albrecht gratulierte allen zu ihren Erfolgen und dankte auch den Sponsoren für die Bereitstellung der Preise. Mit einem gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen und einem guten Vesper klang der Seniorennachmittag aus.

Danach folgte dann der krönende Festausklang mit der Stadt- und Feuerwehrkapelle Osterburken mit Peter Brunn.