Osterburken. (ar/bg) Der CDU-Bundestagsabgeordnete Alois Gerig soll den Wahlkreis Odenwald/Tauber für eine dritte Wahlperiode in Berlin vertreten. Mit 69,2 Prozent der abgegebenen Stimmen nominierten die Delegierten der CDU-Kreisverbände Neckar-Odenwald und Main-Tauber in der Wahlkreisvertreterversammlung am Freitagabend in Osterburken erneut den 60-jährigen Landwirtschaftsmeister aus Höpfingen, der sich damit mit klarer Mehrheit gegen seine Abgeordnetenkollegin Margaret Horb durchsetzte.

Alois Gerig vertritt die Region seit 2009 als direkt gewählter Bundestagsabgeordneter in Berlin und ist seit Januar 2015 Vorsitzender des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft des Bundestags.