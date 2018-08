Osterburken. Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am gestrigen Mittwoch um 12 Uhr auf der A 81 auf Gemarkung Osterburken in Fahrtrichtung Würzburg. Nach dem bisherigen Kenntnisstand, so die Polizei in einer ersten Stellungnahme, hatte sich kurz vor 12 Uhr auf der Autobahn ein Rückstau gebildet, in dessen Verlauf der Verkehr vermutlich ganz zum Stehen kam.

Ein sich dem Stauende nähernder Fahrer eines Sprinters erkannte möglicherweise die Situation zu spät und fuhr auf einen Zwölf-Tonnen-Lkw auf. Der 23-jährige Sprinter-Fahrer wurde bei dem Aufprall tödlich verletzt. Die Autobahn in Richtung Heilbronn musste an diesem Teilstück bis 15.35 Uhr gesperrt werden. Bis dahin wurde der Verkehr an der Anschlussstelle Osterburken in Richtung Boxberg umgeleitet. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen dürfte der Sachschaden bei rund 30.000 Euro liegen. Fotos: J. Häfner