Vorsitzender Michael Grimm (l.), Präsident Marco Katzenmaier (2. v. l.) und das Ritterpaar Eva und Eric Bachmann freuten sich am Freitag über den von Lena Hartmann (Mitte) gestalteten neuen Orden der FG 'Hordemer Wölf'. Foto: E. Zegewitz

Hardheim. (zeg) "Die Trepp am Ochsen fast rasiert, mit Umgehung wär das nicht passiert, 150 Jahr und Lust auf mehr, machen Eirich, BdS und Feuerwehr", so titelt der gelungene Orden der FG "Hordemer Wölf" zur Kampagne 2013/2014. Der wurde am Freitag bei dem von einer großen Zahl junger Aktiver besuchten Ordensfest im Züchterheim vorgestellt.

Der Orden fasst wie bei den "Wölfen" traditionell üblich, manches in der Erftalmetropole bedeutungsvolle Ereignis unter närrisch-humorvollem Aspekt ins Auge, und wird so mit den ausgewählten Themen und Motiven wieder zu einer Art Dokumentation des Hardheimer Geschehens im Laufe eines Jahres.

Auf dem diesjährigen Orden angesprochen sind die Besonderheiten, für die sich auch die Bevölkerung "brennend" interessierte und dementsprechend in großer Zahl beteiligte. Denn die Windrädertransporte durch die Straßen Hardheims und die Festivitäten anlässlich der Jubiläen der Firma Eirich, der Feuerwehr und des BdS waren für die Bevölkerung Hardheims, aber auch für die der gesamten näheren und weiteren Umgebung Anlass zur Beteiligung.

Präsident Marco Katzenmaier freute sich über den gelungenen Orden. In der Nachfolge des kompetenten und einfallsreichen Hans Brüstle übernahm mit der jungen FG-Aktiven Lisa Hartmann die Auswahl der Themen. Dies geschah in Absprache mit dem verdienstvollen Hans Brüstle als bisherigem "Macher", dessen "Segen" ihr unverzichtbar schien.

Der im elften Jahr als überzeugender Präsident der FG "Hordemer Wölf" agierende Marco Katzenmaier zeigte sich zu Beginn des mit bewusstem Verzicht auf närrischen Ornat begangenen Ordensfestes stolz auf die junge Aktive und all diejenigen, die sie wie besonders Hans Brüstle und seine Frau Gretel unterstützt hatten.

Der Präsident freute sich über die Anwesenheit der Ehrenmitglieder, des Ehrenpräsidenten Joachim Egenberger, früherer Ritterpaare und der Aktiven sowie besonders des engagierten Wagenbauerteams und des zielstrebig arbeitenden Dekoteams der Erftalhalle und dankte allen, die für die Vorbereitung und Durchführung des Ordensfestes Verantwortung trugen.

Nach dem Präsidenten führte Lena Hartmann weitere Betrachtungen zur Auswahl der Themen für den Orden aus. Dann gab es mit dem üblichen närrischen Zeremoniell der Fastnachter den Orden vor allen anderen zunächst einmal stellvertretend für alle Aktiven für die verantwortlichen Repräsentanten der FG "Hordemer Wölf" angefangen beim Präsidenten, über das Ritterpaar Eva und Eric Bachmann.

Zusammen mit allen zum Ordensfest gekommenen Aktiven wurde anschließend zünftig und einfallsreich gefeiert, immer wieder auch mit dem beliebten "Hujauf"-"Schlachtruf" der "Wölf". Das Ordensfest lieferte mit seinem stimmungsvollen Verlauf den Beweis, dass die "Wölfe" für die weiteren fastnachtlichen Vorhaben bestens gerüstet sind und vor Tatendurst geradezu brennen.