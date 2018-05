Mit der eindrucksvollen Aufführung einer modernen Bearbeitung des Opern-Fragments 'Die Bürgschaft' von Schubert fand am Sonntag ein erneutes Gemeinschaftsprojekt des Landesjugendorchesters Baden-Württemberg und der Vollzugsanstalt Adelsheim seinen Höhepunkt. 30 Insassen der JVA als Chorsänger, Schauspieler und Bühnenhelfer sowie die Musiker des LJO sorgten für echte Opernatmosphäre hinter Anstaltsmauern. Foto: Pia Geimer

Von Pia Geimer

Adelsheim. Ein ungewöhnliches Musiktheaterprojekt unter Beteiligung von jungen Strafgefangenen und von Musikern des Landesjugendorchesters Baden-Württemberg fand in der JVA Adelsheim mit einer bemerkenswerten Aufführung seinen Abschluss: Gemeinsam wurde das Opern-Fragment "Die Bürgschaft" musikalisch und szenisch glänzend auf die Bühne gebracht.

Der erst 19-jährige Franz Schubert hatte 1816 damit begonnen, Schillers Ballade "Die Bürgschaft" zu vertonen. Allerdings blieb seine Oper "Der Bürge oder Die Essenz der Freundschaft" unvollendet, und so hat die Dramaturgin Paula Fünfeck, die zusammen mit der Dirigentin Anna-Sophie Brüning das ambitionierte Projekt an der JVA leitete, das Libretto ergänzt und es mit großem Geschick speziell auf die jugendlichen Darsteller abgestimmt.

Innerhalb von nur einer Woche Probenarbeit erweckten die Akteure gemeinsam eine alte und doch zeitlose Geschichte zum Leben, in der es um Tyrannei, Auflehnung, Freundschaft und Vertrauen geht.

Zwei professionelle Sängerinnen, die Regisseurin Paula Fünfeck selbst in der Rolle der Anna und Carolin Wyneken als namenlose Verwandte, unterstützten die jungen Laien-Darsteller (Namen wurden von der Redaktion geändert) mit ihren ausgebildeten Opernstimmen. Der dritte Profisänger, der die Hauptrolle des glücklosen Attentäters Damon besetzte, war kurz vor der Aufführung erkrankt. Er wurde großartig ersetzt durch den jungen D. Braun, dem es gelang, innerhalb kürzester Zeit in die Rolle hineinzuwachsen. Oboist Max Hölzl vom Landesjugendorchester sprang als Sänger für Damons Arien ein und half mit dieser kreativen Lösung, die Aufführung zu retten.

Mehr als 30 Insassen der JVA waren als Chorsänger oder Schauspieler, Bühnenbauer, Beleuchter und Helfer an diesem Projekt beteiligt. Die Choristen und Darsteller agierten mit viel Feuer und brachten auf lebendige Weise ihre eigene Persönlichkeit und ihren Humor gut mit ein.

Die kleine Orchesterbesetzung aus Streichquintett, Bläsern und Pauke schlug sich hervorragend und schuf mit beachtlicher Klangfülle echte Opernatmosphäre.

Die eigentlich im antiken Syracus spielende Handlung bekam durch ihre moderne Bearbeitung einen ganz aktuellen Bezug. Der tyrannische König (dargestellt von Pascal J. mit Gaddafi-hafter Prunksucht und Willkür) könnte auch ein moderner Diktator sein, gegen den sich das unterdrückte Volk verzweifelt aufzulehnen versucht.

Auch Damon (D. Braun als anrührend unerfahrener Attentäter), der zum Tyrannenmord überredet wird, scheitert bei dem Versuch und wird von Bodyguards des Königs überwältigt. Er wird zum Tode verurteilt, bekommt aber drei Tage Aufschub, um seine Schwester verheiraten zu können. Ein Freund (K.Vogel) soll als Bürge fungieren und hingerichtet werden, falls Damon nicht zurückkehrt. Dessen hochschwangere Frau Anna (Paula Fünfeck) versucht ihn entsetzt davon abzuhalten und beschließt, den Tyrannen selbst zu töten, falls ihr Mann hingerichtet werden sollte.

Die Hochzeitsszene lieferte ein humorvolles Zwischenspiel für Dennis B. als überrumpelten Bräutigam und den baumlangen Ali A. als widerspenstige Braut. Deniz G. (auch als Bodyguard unterwegs) begeisterte hier als skurriles Oberhaupt der Brautfamilie.

Auf seinem gefahrvollen Heimweg (dargestellt als Pantomime mit einer Puppenfigur) wird Damon von Hochwasser und Banditen aufgehalten. In allerletzter Minute erreicht er den Platz, wo die Hinrichtung stattfinden soll. In Schillers Ballade rührt diese Demonstration von Freundschaft das harte Herz des Tyrannen. Mit geradezu kindlicher Naivität bittet er um Aufnahme in den Freundschaftsbund der beiden.

Das Libretto bricht an dieser Stelle ab und lässt mehrere Möglichkeiten für einen Schluss zu: Kann Freundschaft wirklich Tyrannen zum Umdenken bewegen? Oder würde die Geschichte heute doch eher in einem Blutbad enden?

Zum Schluss hielten die jungen Musiker noch eine besondere Überraschung bereit: Rapper Cem A. brachte als Zugabe in Form eines selbstverfassten Songs seine ganz persönlichen Erfahrungen mit Freundschaft in einer harten Welt ein, begleitet von D. Braun am Piano und einigen Instrumentalisten des LJO.

Für ihren geglückten Cross-Over ernteten er und D. Braun mit seiner tollen Jazzstimme und die beteiligten Musiker von den 200 Zuhörern begeisterten und wohlverdienten Applaus.