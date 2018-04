Der Projektchor "The Tribe From Trybala-La-Land" zeigte im Hardheimer Bahnhof sein Können. Foto: Adrian Brosch

Hardheim. (adb) Seine Bedeutung als kreative und zugleich unbedingt erhaltenswürdige Event- und Kulturlocation verteidigte der "Bahnhof 1910" am Samstagabend: Als Höhepunkt des viertägigen Gesangsworkshops mit Karolina Trybala stand die Bühne allen Interessierten zur Verfügung - insgesamt gaben sich auf der offenen Bühne ("Open Stage") 16 Solisten und Ensembles die Ehre.

Den Anfang machte Workshopleiterin Karolina Trybala selbst. Solo performte die Leipzigerin auf ureigene wie sympathische Weise einige Titel, ehe der aus den zwölf Teilnehmern formierte Projektchor "The Tribe From Trybala-La-Land" unter anderem mit dem Song "Quizas, quizas, quizas (Perhaps, perhaps, perhaps)" die lateinamerikanische Lebensfreude in die Güterhalle brachte.

Daniela Arnold als Motor der Veranstaltung sprach, bevor sie selbst mit akustischer Gitarre und starker Stimme loslegte, vom alten Bahnhof als "wunderbarem Ort der Kraft". Außerdem animierte sie das Publikum dazu, nicht nur still zu sitzen: "Jeder kann mitmachen - und wenn der Rhythmus es zulässt, darf auch gerne getanzt werden!"

Beim überaus kurzweiligen Jazz-Gastspiel von Frauke, Bernhard und Wolfram konnte zwar nicht das Tanzbein geschwungen, aber dafür konzentriert zugehört werden: Es waren nicht nur die originellen und gleichsam sehr lebensnahen Texte wie etwa im "Krähenmorgen", der mit im Alltag praktischen Lebensweisheiten ("Koste deine Tasse Leben aus, die Kraft kommt aus dir selbst heraus") zu gefallen wusste. Auch die schlichtweg grandiose Art der Sängerin, ihre wandlungsfähige Stimme regelrecht zu inszenieren, stieß auf reichen Beifall.

Singer-Songwriter Michael aus Ludwigsburg, heuer zum zweiten Mal dabei, präsentierte mit seiner Gitarre ebenfalls eigene Kompositionen und gewann das Publikum rasch für sich. Als überaus interessant erwies sich auch der Auftritt des aus Miltenberg stammenden Duos "Romenike": Roman und Ulrike warteten mit einem von Marila Rodowicz stammenden Lied über das Zigeunerleben auf, "weil ich selbst von Land zu Land zog, den Sonnenschein genossen habe und Sprachen lernte, die ich wohl nie wieder sprechen werde", wie Sänger Roman augenzwinkernd seine eigene Vita kommentierte.

Zu späterer Stunde folgte ein gerade für die dem Hordemer Dialekt mächtigen Besucher besonders hörenswerter Programmpunkt: Bernhard Stöffel legte mit "Hausch an der Boach" und dem "Mystiker" zwei Titel aus seinem - nicht nur für die Ortsansässigen - ausgesprochen hörenswerten Album "Babilon Kid" vor. Viele weitere "Acts", allesamt handgemacht, ehrlich und "frei Schnauze", untermalten einen lauschigen Frühlingsabend im besonderen Flair des "Bahnhof 1910".

Daniela Arnold sprach noch am Abend von einer Veranstaltung, die ihr persönlich zu Herzen gehe: "Gemeinsam zu singen und zu musizieren ist einfach immer schön, zumal sich hier mit der Zeit schon persönliche Freundschaften entwickelten!"

Auch für Karolina Trybala war der inzwischen vierte Workshop im "Bahnhof 1910" wieder "eine wahnsinnig tolle Zeit", wie sie der Rhein-Neckar-Zeitung schilderte. "Es ist wohl durchaus mit Anstrengungen verbunden, aber auch unglaublich spannend zu sehen, wie zwölf völlig verschiedene Charaktere der Musik ihre eigene Farbe schenken!", betonte sie und zeigte sich fasziniert über das, was Menschen mit unterschiedlicher musikalischer Vorgeschichte "ihr Können und ihre Motivation zu einem harmonischen Kunstwerk verschmelzen lassen".