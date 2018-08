Dauerproblem statt Neuerung: Sascha Naumann am Anschlusspunkt seines seit Wochen gestörten Telefons. Fotos: Gassenbauer

Emsig gearbeitet wird trotz der Sommerhitze in der Unteren Austraße in Adelsheim, wo die Arbeiten gut vorangehen. Verbunden damit sind auch Arbeiten der Telekom im Telefonnetz, die allerdings zumindest in einem Fall erheblichen Ärger auslösten.

Adelsheim. (bg) Dass Telefon-Kunden mitunter Arger haben, weil Technik- oder Vertragsumstellungen auch nach mehreren Anläufen nicht klappen wollen, weil Störungen tagelang nicht behoben werden oder man bei dringenden Fragen in der endlosen Warteschleife einer Hotline verharren muss, ist nichts Neues. Wohl dem, der beim Ausfall seines Festnetzanschlusses ein Handy hat. In Adelsheim ist Sascha Naumann seit nun sage und schreibe sieben Wochen aufs Mobiltelefon angewiesen, weil, wie er gegenüber der RNZ beklagt, die in sein Haus führende Telekom-Leitung nur sporadisch Gespräche und Internetverbindungen zulässt. Die Wurzel des Übels liegt offenbar im derzeit laufenden Ausbau der Unteren Austraße. Problemlösung: bisher Fehlanzeige.

Seit langem hat die Stadt den Ausbau der Unteren Austraße erhofft. Für die Straße selbst ist, weil Ortsdurchfahrt, das Land zuständig, während die Kommune im Zuge der Maßnahme unter anderem die Wasserleitung erneuert und neue Hausanschlüsse installiert. Lange wurde geplant, die Arbeiten mussten koordiniert werden, und natürlich holte man im Vorfeld auch die Versorgungsbetriebe mit ins Boot, damit sie die Gelegenheit nutzen, wo nötig neue Leitungen zu verlegen.

So hat auch die Telekom eine neue Hauptleitung in den aufgegrabenen Bürgersteig eingebracht.

Für Sascha Naumann brachte diese Investition des Telefonunternehmens indes keinen Nutzen. Im Gegenteil. Zusätzlich zu den Belastungen durch Staub und Lärm, die die Anlieger während der Bauarbeiten hinnehmen müssen, hat der in der Unteren Austraße lebende Logistikleiter eines Abstatter Unternehmens ein Dauerproblem mit seinem Telefonanschluss bekommen: Seit nunmehr sieben Wochen können er und seine Familie nur noch gelegentlich über das Festnetz telefonieren oder angerufen werden.

Seit dem 19. Mai sei der Anschluss "hochgradig gestört", beklagt Naumann jetzt gegenüber der RNZ, nachdem die Misere trotz vielfacher Bitten an die Telekom nicht behoben ist.

Die Wurzel des Übels sieht der zunehmend verärgerte Telekom-Kunde im Ausbau der Unteren Austraße, besser gesagt: in den Leitungsarbeiten der Telekom. Seiner Feststellung zufolge wurde an das tief im Bürgersteig liegende neue Erdkabel zwar auch eine neue Zuleitung angeschlossen, die zum sogenannten Anschlusspunkt Linientechnik (APL) an die Hauswand führen sollte.

Tatsächlich sei aber das neue Zuleitungskabel nicht bis zum Haus gezogen worden. Das neue Kabel liege jetzt vielmehr in einer meterlangen Schlaufe unter der Erde, ans Netz angebunden worden sei das vorhandene alte und offenkundig mit der neuen Leitung nicht so recht kompatible Kabel. Auch habe die Telekom, anders als bei anderen Häuern in der Straße, den Hausanschlusspunkt nicht erneuert. Stattdessen sei der alte ALP abgeklemmt worden; die dort liegenden Kabel habe man unter der "Schutzhülle" einer Plastiktüte zusammengeführt.

Auch Mitarbeiter der Oberkessacher Baufirma Schweikert, die mit den Straßenbauarbeiten in Adelsheim betraut ist, schütteln ob der Arbeit der Telekom vor Ort den Kopf: "Wir haben darauf hingewiesen: Noch ist der Bürgersteig offen." Es wäre Zeit gewesen, ausstehende Arbeiten an den Kabeln zu erledigen.

"100 Telefonate mit wenigstens 20 verschiedenen Telefonnummern" habe er in den vergangenen Wochen geführt, um eine Problemlösung zu erreichen, sagt Neumann. In regelmäßigen Abständen erhält er seit Mai, wie seine Auftragsstatusliste bei der Telekom belegt, entweder die Auskunft "Wir arbeiten dran" oder aber "Auftrag erledigt". Oder auch den Hinweis, dass der avisierte Service-Techniker unbedingt Zugang zum Haus haben muss - obwohl die Problemstelle vor dem Haus liegt"indoor"

Inzwischen hat die Baufirma, die nicht länger zuwarten konnte, den aufgegrabenen Bürgersteig wieder geschlossen. Naumanns Telefon-Ärger ist geblieben. Seinen Erkenntnissen zufolge gibt es auch in der Nachbarschaft Unmut in Sachen Telefon, wenngleich dort die Probleme wohl nicht so gravierend seien.

Im Adelsheimer Bauamt - das natürlich auch nicht die erste Anlaufstelle in Sachen "Telefonstörung" ist - war von "Problemen in der Unteren Austraße nichts bekannt." Bauamtsleiter Funk versicherte aber gegenüber der RNZ, er wolle bei der Telekom der Sache auf den Grund gehen und feststellen, ob es im Baustellenbereich zu weiteren Störfällen bei Telefonanschlüssen gekommen ist.

Kurz zuvor deutete sich unmittelbar nach Sascha Naumanns Gespräch mit der RNZ an, dass sich in seinem Fall etwas tun wird - allerdings in Form einer kleinen Lösung: Die vor Ort tätige Baufirma wurde kurzerhand beauftragt, das zwischen Erdreich und ALP auf der Hauswand liegendes Stück Kabel auszuwechseln. Ob damit die wochenlangen Störungen ein Ende haben werden, bleibt abzuwarten.