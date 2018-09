Buchen. Der TSV Buchen hat sich im Rahmen einer Sitzung des gesamten Vorstands mit dem geplanten Bau eines moslemischen Kulturzentrums in Buchen befasst. Darin wurde deutlich, dass der Verein nicht gegen den Bau des Zentrums ist, es müssten aber noch wichtige Einzelfragen geklärt werden, die die Rechte und Bedürfnisse der TSV-Mitglieder sichern, wurde dabei betont. Hier der offene Brief des TSV, der auch direkt an Bürgermeister Burger ging:

"Sehr geehrte Buchener Bürger, in der Stadtratssitzung am 8. September hat der Gemeinderat der Stadt Buchen eine Bauvoranfrage der moslemischen Gemeinde in Buchen behandelt und dieser Bauvoranfrage mit 27 Ja-, 2 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen zugestimmt.Der TSV 1863 Buchen wurde als Nachbar am 12. September per Einschreiben über die Bauvoranfrage informiert und um Zustimmung aufgefordert.

Wir, der Vorstand des TSV 1863 Buchen, möchten mit diesem offenen Brief Dinge klarstellen:

Wir sind nicht gegen einen Bau eines moslemischen Kulturzentrums für die Buchener Bürger moslemischen Glaubens am Turn-Heinrich-Platz! Der TSV Buchen will aber auch die Rechte seiner über 2900 Mitglieder am Turn-Heinrich-Platz gewahrt sehen.

Der TSV Buchen hat 1954 seine vereinseigene Sporthalle am Turn-Heinrich-Platz errichtet. Erst Jahre später kamen das Frankenlandstadion, die Moschee, der TÜFF und die Jakob-Mayer-Grundschule hinzu.

Der Vorstand des TSV 1863 Buchen geht offen und aufgeschlossen in die Gespräche am Runden Tisch um die Bauvoranfrage des Ditib, Türkisch Islamische Gemeinde zu Buchen e.V. In der Vorstandssitzung des TSV Buchen am 17. September wurde dieser Standpunkt vorbehaltlos bestätigt, aber es geht uns in wichtigen Einzelfragen auch um die Wahrung von Dingen, die für unseren Verein zur Erfüllung der an uns gestellten Aufgaben unabdingbar sind!

Kurt Bonaszewski, Vorsitzender des TSV 1863 Buchen."