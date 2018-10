Von Rüdiger Busch

Hardheim. Die Zukunft der notärztlichen Versorgung im Großraum Hardheim stand im Juli des vergangenen Jahres in der öffentlichen Diskussion, nachdem die chirurgische Gemeinschaftspraxis Dr. Herbert Schmid/Dr. Alexander Wolfert einen entsprechenden Vertrag mit dem DRK-Kreisverband Buchen gekündigt hatte. Nun ist das Thema plötzlich wieder aktuell, doch die gute Nachricht zuerst: An der gewohnten notärztlichen Rund-um-die-Uhr-Versorgung in Hardheim soll sich nichts ändern. Der Krankenhausverband soll in die Bresche springen und die Organisation des notärztlichen Dienstes übernehmen.

Gemeinderat Dr. Ingo Großkinsky hatte den Themenkomplex in der Fragestunde des Gemeinderats angeschnitten und verdeutlicht, dass die notärztliche Versorgung für das Krankenhaus von existenzieller Bedeutung sei. "Weder das Krankenhaus noch die Bevölkerung kann auf den Notarztstandort verzichten", bestätigte Bürgermeister Heribert Fouquet. Während die Rettungswache entgegen anderslautender Gerüchte nicht auf dem Prüfstand stehe, sei im notärztlichen Dienst dagegen tatsächlich eine Neuordnung nötig.

Knackpunkt ist die Kostenerstattung durch die Kassen. "Wir können uns diesen Dienst schlicht und einfach nicht mehr leisten", hatte Dr. Schmid im vergangenen Jahr erklärt. Auf Grund der unbefriedigenden Vergütungssituation durch die Krankenkassen müsse seine Praxis die Notarzteinsätze subventionieren. Nach einem "Krisengipfel" war im vergangenen Jahr zwar eine Lösung gefunden worden, doch die war nicht von Dauer, wie Bürgermeister Fouquet nun erklärte.

Der Vertrag sei von der chirurgischen Gemeinschaftspraxis zum Stichtag Ende Oktober gekündigt worden. Dies bedeute aber nicht das Aus für den Notarztstandort und die Rettungswache, die seit 13 Jahren eine wichtige Säule im Notarztkonzept des Kreises darstellt: "Wir sind bereit, von Seiten des Krankenhauses den Notarzt-Dienst zu organisieren", sagte Fouquet. Dieses Angebot sei dem Bereichsausschuss des DRK bereits unterbreitet worden.

Sobald grünes Licht vorliegt, werde man mit den Ärzten Gespräche führen. Dann könnte es sein, dass ab November die gleichen Notärzte zu den Einsätzen ausrücken, aber die Organisation und die Abrechnung dann Sache des Krankenhauses und nicht mehr der Gemeinschaftspraxis wäre. Auf diesem Weg ließen sich sogar bessere Konditionen bei den Kassen erzielen, da Praxen bei der Abrechnung schlechter gestellt seien als Krankenhäuser. Doch dies ist zweitrangig: Wichtig ist, dass die notärztliche Versorgung sichergestellt bleibt.