Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb/lra) Die aktuelle Masernwelle, die Ende vergangenen Jahres in Berlin ihren Anfang genommen hatte, breitet sich immer weiter aus. Der Neckar-Odenwald-Kreis ist bislang zum Glück verschont geblieben: Auf Nachfrage der RNZ teilte Jan Egenberger, Pressesprecher des Landratsamtes gestern mit, dass im Kreis noch keine Masernerkrankungen gemeldet wurden.

Dramatisch ist die Situation dagegen in der Bundeshauptstadt Berlin: Allein in der vergangenen Woche wurden dort über 100 neue Fälle gemeldet, insgesamt zählten die Ärzte dort weit über 700 Erkrankungen. Rund 90 Prozent der Patienten hatte keinen ausreichenden Impfschutz. In vielen Fällen hat die Ansteckung schwerwiegende Konsequenzen: So musste etwa ein Viertel der Infizierten in Berlin ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ein Kleinkind starb an den Folgen einer Maserninfektion.

In der schwarz-roten Koalition wächst daher der Druck auf Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU), sich einer gesetzlichen Pflicht zur Masernimpfung nicht länger zu verschließen.

Auch was die Impfung angeht, gibt es aus unserer Region positivere Zahlen als aus Berlin zu vermelden: Im Neckar-Odenwald-Kreis lag die Impfquote für die erste Masernimpfung für Kinder im Einschulungsalter bei 96,2 Prozent. Zwei oder mehr Impfungen gegen Masern erhalten hatten 89,2 Prozent. Im Vergleich zu früheren Jahren ist die Impfquote leicht angestiegen: Von den heute 16-Jährigen hatten 2005 zum Zeitpunkt ihrer Einschulung nur 78,6 Prozent zwei Masernimpfungen. Bei den heute 22-Jährigen waren es sogar nur 18,9 Prozent mit zwei Masernimpfungen.

Für eine dauerhafte Ausrottung einheimischer Masern müssen landesweit mehr als 95 Prozent der Bevölkerung mindestens zwei Masernimpfungen erhalten. Insbesondere bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen sollten daher fehlende Impfungen nachgeholt werden, um bestehende Impflücken zu schließen.

Unterdessen haben in Karlsruhe Masern-Erkrankungen in einer Flüchtlingsunterkunft die Behörden alarmiert. Nach Masern-Erkrankungen in einer Zelthalle für neu angekommene Flüchtlinge wurden Sofortmaßnahmen gegen eine Ausbreitung der Krankheit eingeleitet. Alle 310 Bewohner der Unterkunft wurden vorsorglich geimpft, wie das Landratsamt Karlsruhe mitgeteilt hat. Um die Infektionsgefahr zu bannen, sollen die Bewohner zwei Wochen lang nicht in andere Unterkünfte verlegt werden.

Bei den Erkrankten handelt es sich um einen 23-jährigen Mann aus Bosnien-Herzegowina und seine zwei und vier Jahre alten Töchter. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. In Stuttgart hat es nach dem Ausbruch von Masern unter Flüchtlingen ebenfalls eine Impfaktion gegeben.

Eine solche Aktion ist im Neckar-Odenwald-Kreis nicht vorgesehen: "Das Gesundheitsamt rät grundsätzlich allen Bewohnern des Kreises, den eigenen Masernimpfschutz und den ihrer Kinder zu überprüfen und fehlende Impfungen nachzuholen. Eine generelle Impfpflicht gibt es in Deutschland nicht", stellte Jan Egenberger klar.

Im Rahmen der üblichen Aufklärungsarbeit hat das Gesundheitsamt auch die Bewohner der Gemeinschaftsunterkünfte im Kreis schriftlich aufgefordert, ihren Masernimpfschutz zu überprüfen. Die nahegelegen Arztpraxen und die Sozialarbeiter vor Ort wurden informiert und gebeten, dies zu unterstützen. Das Gesundheitsamt wird die Aufklärungsarbeit im Kreis auch im Rahmen der 10. Europäischen Impfwoche vom 20. bis 25. April fortführen.

Während die Masern bislang nicht in den Kreis vorgedrungen sind, hat die Gruppe ihre Spuren hinterlassen und für zahlreiche krankheitsbedingte Ausfälle in Behörden, Betrieben, Schulen und Kindergärten gesorgt. Doch auch hier gibt es eine gute Nachricht: Die Grippewelle sei, so Fachdienstleiter Dr. Harald Schwarz vom Landratsamt, bereits wieder am Abklingen. Der Höhepunkt sei überstanden.