Hardheim. (adb) Beim feierlichen Gelöbnis in der Carl-Schurz-Kaserne beschworen die Rekruten der 4. Kompanie des Sicherungsbataillon 12 aus Hardheim sowie der 6. Kompanie des Logistikbataillon 461 aus Walldürn ihre Treue zum deutschen Grundgesetz und den Idealen des Staats. Voraus ging der nachmittäglichen Veranstaltung ein Gelöbnisgottesdienst im Erftaldom, der von Pfarrer Andreas Rapp zelebriert wurde.

In seiner Begrüßung, die sich an die Soldaten einerseits, sowie andererseits an deren Familien, Angehörige und Freunde richtete, ging Oberstleutnant Heiko Wömpener, der Kommandeur des Sicherungsbataillons 12, auf einfühlsame Weise auf die "Soldaten als Teil der Gesellschaft" ein. Er wandte sich direkt an die Rekruten und definierte das Gelöbnis als "Verpflichtung und wichtiges Zeichen zu einer demokratischen Grundeinstellung". Ebenso sei es als "wichtiger Schritt im militärischen Lebensweg" anzusehen.

Gekonnt errichtete Wömpener seine Rede auf dem Fundament des Bundeswehr-Mottos "Wir. Dienen. Deutschland" und ging auch auf diesen Leitspruch ein. Bemerkenswert sei zudem die Entscheidung für die Bundeswehr in Zeiten eines freiwillig abzuleistenden Wehrdienstes: "Dies empfinde ich als gutes Zeichen", merkte der Oberstleutnant an.

Den Part der Rekrutenrede hatte Jäger Fremicael Araya übernommen. Er schilderte in präzisen Worten die wesentlichen Höhepunkte der Grundausbildung im Sicherungsbataillon 12 und betonte den Aufbau einer sicheren, guten Gemeinschaft, der im Vordergrund der Einführung in den Kosmos der Bundeswehr gestanden habe. Ein ungewohnter Umgangston, das besondere Augenmerk auf Disziplin und gegenseitige Rücksichtnahme sowie zahlreiche weiterführende Neuerungen trugen dazu bei, sich mit der Bundeswehr vertraut zu machen, doch "stellte in den ersten Tagen der eine oder andere fest, dass die Bundeswehr dann doch nicht das Richtige für ihn ist", erläuterte Araya.

Hin und wieder sei man "an die physischen Grenzen" gekommen, doch konnte dies "dem Treiben keinen Abbruch tun". Anschaulich bezog er sich ebenso auf den pädagogischen Aspekt, der vorsieht, dass alle Unterrichtseinheiten der Grundausbildung einer Verzahnung unterliegen, also aufeinander aufbauend greifen.

Das eigentliche Herzstück der Veranstaltung sah schließlich das feierliche Gelöbnis an sich vor. Zu diesem Zweck wurden zwölf der Rekruten aus beiden Bataillonen ausgewählt, um die deutsche Flagge zum symbolischen "Ehrenwort" zu berühren und im Angesicht dieser ihre Treue zum Grundgesetz und somit ihr Bekenntnis zur demokratischen Ausrichtung der Bundesrepublik sowie zur Verteidigung von Recht und Freiheit des deutschen Volkes zu untermauern.

Im Anschluss an das Gelöbnis bekräftigten die Kommandeure sowie Landrat Dr. Achim Brötel sowie ebenfalls Hardheims Bürgermeister-Stellvertreter Eric Bachmann die Rekruten per Handschlag.

Ein gemütliches Beisammensein im Casino mit der Möglichkeit zu persönlichen Gesprächen schloss sich dem feierlichen Gelöbnis an. Musikalisch untermalt wurde das Gelöbnis vom Heeresmusikkorps Veitshöchheim.