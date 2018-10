Die neue Beschilderung der Keltenschanze in Gerichtstetten wurde am Donnerstag ihrer Bestimmung übergeben. Foto: E. Zegewitz

Hardheim/Gerichtstetten. (zeg) Ganz im Sinn des Regierungspräsidiums Karlsruhe und dessen "Keltenexperten" Dr. Günter Wieland war der Antrag des Gemeindeverwaltungsverbands Hardheim-Walldürn auf Neubeschilderung des neuen Geopunktes "Keltenschanze - keltische Viereckschanze" im Zimmerwald bei Gerichtstetten. Die Außendienstmitarbeiter des Geo-Naturparks erstellten daraufhin zwei informative und repräsentative Schilder, die am Donnerstag offiziell übergeben wurden.

Durch die neue Beschilderung erhofft man sich gesteigerte Aufmerksamkeit und weiter wachsendes Interesse für diesen bedeutsamen Geopunkt des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald. Zur offiziellen Vorstellung und Übergabe der Schilder reiste am Donnerstagnachmittag Dr. Günter Wieland als kompetenter Fachmann zusammen mit seinem Begleiter H. Eberspächer aus Karlsruhe an. Außerdem begrüßte Margareta Sauer aus dem Geopark-Infozentrum Bürgermeister Heribert Fouquet, Ortsvorsteher Wolfgang Walzenbach, den Heimatvereinsvorsitzenden Robert Weniger in Begleitung weiterer Vereinsaktiver und Forstrevierleiter Klaus Hanke.

Margareta Sauer ließ wissen, dass die Kosten für die beiden Schilder zu je 50 Prozent vom Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald und vom Gemeindeverwaltungsverband übernommen wurden.

Dr. G. Wieland unterstrich die Notwendigkeit der Aufstellung neuer Schilder. Die vorherigen hätten von der neuen Forschung längst überholte Informationen enthalten. Früher nämlich glaubte man, dass es sich bei den Keltenschanzen des süddeutschen Raumes ausschließlich um religiöse Opferstätten gehandelt habe. Heute jedoch könne man sagen, dass es befestigte Wohnstätten mit Vorratslagern, Wassergewinnungsvorrichtungen und mehr waren, in denen wohl auch - aber nicht nur - Opferhandlungen vollzogen wurden.

Der Fachmann sieht in den Keltenschanzen typische Besiedlungsformen in Süddeutschland und stuft die Gerichtstetter Anlage als eine der nördlichsten Anlagen, die der Wissenschaft bekannt sind, ein. Sie wurde als erste Keltenschanze überhaupt "entdeckt" und in die richtige Zeitstufe eingeordnet.

Dr. Wieland sieht einen weiteren Vorteil der Erstellung der Schilder in dem einheitlichen Layout, das für einen hohen Wiedererkennungseffekt sorgt, in der qualitativ hochwertigen Ausführung und in dem weit greifendem Marketing im Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald.

Der Gast aus Karlsruhe anerkannte auch die wertvolle Arbeit des Forstes und die Bedeutung der Arbeit des Heimatvereins Gerichtstetten. Er äußerte am Ende die Hoffnung und den Wunsch, dass die neuen Erkenntnisse und Schilder der Steigerung der Attraktivität dienen.

Bürgermeister Heribert Fouquet dankte für die Vermittlung der aufschlussreichen wissenschaftlichen Details. Lob gab es für den Heimatverein Gerichtstetten sowie den Geo-Naturpark in Person von Margareta Sauer. Er wünschte sich gebührenden Zuspruch für den Geopunkt, der Beachtung verdiene, nachdem auch die Kelten als Kulturvolk inzwischen zudem gesteigertes Interesse gefunden haben. Fouquets Wunsch war, dass die Tafeln helfen, die Region weiter touristisch zu erschließen.

Robert Weniger, der Vorsitzende des Heimatvereins, äußerte ähnliche Überlegungen und sah Anlass zu Dank an seinen Vereinskollegen Heinz Eckert für seine praktische Arbeit und seine fürsorgliche Begleitung in Sachen Keltenschanze. Er äußerte Gedanken hinsichtlich weiterer Ausschilderung der Wege und bei steigenden Besucherzahlen der Schaffung notwendiger Parkplätze. Diesbezüglich kam es zu regem Gedankenaustausch der Teilnehmer, wobei auch die Überlegungen von Forstrevierleiter Klaus Hanke hilfreich waren.