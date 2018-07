Die offizielle Freigabe der neuen Fußgängerbrücke am Bahnhof Adelsheim-Ost erfolgte am Freitag im Beisein zahlreicher Festgäste. Der 1,8 Millionen teure Bau wurde von allen Rednern als sehr gelungen bezeichnet. Foto: J. Casel

Adelsheim. (joc) Arbeitnehmer wissen es längst: "Brückentage" haben ihren Reiz. Einen ganz besonderen "Brückentag" erlebte am Freitag Adelsheim, als um die Mittagszeit die 1,8 Millionen Euro teure Fußgängerbrücke am Bahnhof Adelsheim-Ost ihrer Bestimmung übergeben werden konnte. Mehrere Grußredner lobten die gelungene Maßnahme: Klaus Gramlich sprach von einem "prägenden Bauwerk für Adelsheim". "Ansprechend und modern" wertete MdB Alois Gerig, und Landrat Dr. Brötel hatte wegen der hervorragenden Planung und Umsetzung reichlich Komplimente für alle Beteiligten. Gelobt wurde auch das Umfeld mit Bahnhofstraße und Autobrücke. Insgesamt sei hier ein tolles Ensemble entstanden, wurde mehrfach betont.

Für die gelungene musikalische Umrahmung der Feierstunde sorgte die Martin-von-Adelsheim-Schule.

"Brückentage" werden langsam zur Tradition in Adelsheim, denn nach der Einweihung der großen Autobrücke im Zuge der K 3953 vor zwei Jahren erfolgte jetzt die Einweihung der Fußgängerüberführung an der Bahnallee. In rund zweijähriger Bauzeit wurde im Rahmen der Beseitigung des schienengleichen Bahnübergangs eine Fußgängerüberführung mit barrierefreiem Zugang zu den Bahngleisen geschaffen.

Die Gesamtkosten hierfür betragen 1,8 Millionen Euro, die je zu einem Drittel von der Bahn AG, vom Bund und der Stadt Adelsheim übernommen werden. Zur Erläuterung der Finanzierung musste Landrat Dr. Brötel den Laien ein bürokratisches Konstrukt namens "Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)" erklären. Demnach komme es für die Kostentragung ganz entscheidend auf die Kreuzungsbeteiligten an. Für die Fußgängerüberführung über die Bahn seien das die Stadt Adelsheim, die Deutsche Bahn AG und der Bund, die denn auch zu jeweils einem Drittel die Kosten tragen würden. Die Stadt Adelsheim habe bei ihrem Drittel auch noch üppige Zuschüsse erhalten, nämlich 467 000 Euro nach dem Entflechtungsgesetz plus weitere 88 000 Euro aus dem Gemeindeausgleichstock. Dies entspreche einer Zuschussquote von 89 Prozent. Und Bürgermeister Klaus Gramlich betonte: "Der überschaubare Eigenanteil der Stadt beträgt somit rund 120 000 Euro."

Alle Grußwortredner hoben die schwierige technische Umsetzung des Neubaus hervor: So musste die Betonierung der Brückenpfeiler vor Ort unter laufendem Bahnbetrieb durchgeführt werden. Es gab auch einige Bohrhindernisse zu bewältigen, merkte Horst Rieß vom Ingenieur-Büro Sack und Partner an. Und nicht zuletzt galt es, die mehr als 67 Tonnen schwere Brücke, die als riesiges Fertigteil geliefert worden war, mithilfe eines Mobilkrans millimetergenau einzuheben.

Angesichts der technischen Herausforderungen und der ansprechenden Optik zeigten sich alle Grußwortredner angetan von der neuen Fußgängerbrücke. MdB Alois Gerig sagte am Freitag: "Heute ist ein schöner und wichtiger Tag für Adelsheim", denn man könne einen gelungenen und modern gestalteten Neubau einweihen. Die Brücke passe gut zur modernen Stadt Adelsheim und sei zudem ein wichtiger Beitrag für eine gute Infrastruktur.

Landrat Dr. Brötel betonte: "Mit der Neuanlage der Bahnallee und der entsprechenden Bepflanzung wurde das Stadtbild Adelsheims deutlich aufgewertet." Der Landrat gratulierte zur Fertigstellung dieser hervorragend gelungenen Maßnahme und überbrachte Glückwünsche des Neckar-Odenwald-Kreises. Lobend äußerte sich der Landrat auch über das Engagement: der Stadt: "Die Stadt Adelsheim verfolgt ihr innerörtliches Verkehrskonzept zielstrebig und konsequent weiter. Für Adelsheim ist diese Brücke eine große Chance. Gemeinderat, Bürgermeister und Verwaltung haben diese Chance erkannt und auch genutzt." Nach der Beseitigung des schienengleichen Bahnübergangs sei nun folgerichtig die sichere und erfreulicherweise auch barrierefreie Führung der Fußgänger und der Bahnreisenden realisiert worden. Die Maßnahme sei technisch sehr anspruchsvoll.

Bürgermeister Klaus Gramlich freute sich über die nunmehr deutlich verbesserte Situation. So habe man eine verbesserte Anbindung der Wohngebiete an die Innenstadt, einen barrierefreien Zugang zu den Bahnsteigen und eine größere Verkehrssicherheit.

Lob gab es für alle am Bau beteiligten Behörden und Firmen, namentlich dem Ingenieurbüro Sack und Partner, das die Bauleitung inne hatte, sowie die ausführenden Firmen Heizmann und Wiesbauer. Bürgermeister Klaus Gramlich nannte das Bauwerk Eine Meisterleistung vieler Beteiligter".

Horst Rieß vom planenden Ingenieur-Büro Sack und Partner bedankte sich bei allen am Bau Beteiligten für die gute Zusammenarbeit. Alles sei prima gelaufen.

Den geistlichen Segen erteilten im Anschluss Pfarrerin Angelika Bleß und Diakon Peter Baumgartner gemeinsam.