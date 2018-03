Von Alexander Rechner

Neckar-Odenwald-Kreis. Er sitzt schon am frühen Morgen in seinem Mosbacher Büro und studiert Unterlagen. Die Zeit ist knapp. Allein an diesem Tag stehen bis tief in die Nacht hinein wieder Termine und Besprechungen im Kalender. Für ihn ist eine gute inhaltliche Vorbereitung wichtig - und das bedeutet viel Aktenlektüre. Georg Nelius vertritt inzwischen seit sieben Jahren den Neckar-Odenwald-Kreis im Stuttgarter Landtag. "Ich habe dieses Mandat nie angestrebt", sagt er der Rhein-Neckar-Zeitung. Jedoch übt er diese Tätigkeit mittlerweile gerne aus. "Die Landtagsarbeit ist unheimlich wichtig für unsere Heimat und für die Bevölkerung."

Nelius' politische Laufbahn begann 1984 mit seiner Wahl in den Mosbacher Stadtrat. Seit 1992 leitet er die SPD-Fraktion im Gemeinderat, zudem gehört er dem Kreistag an. Bei den Kommunalwahlen ist er seit 20 Jahren Stimmenkönig der SPD. "Mir sind die kommunalpolitischen Wurzeln für meine Arbeit in Stuttgart wichtig", unterstreicht der Abgeordnete, der 2007 für den überraschend verstorbenen Karl-Heinz Joseph in den Landtag einzog.

Nelius - er ist kein "Parteisoldat". Obwohl der am 28. Juli 1949 in Mosbach geborene frühere Realschullehrer seit nunmehr 44 Jahren der Sozialdemokratie angehört. Der unbequeme Kopf hat sich als ein kritischer Abgeordneter positioniert, der die inhaltlichen Standpunkte der eigenen Partei hinterfragt. Nelius steht für deutliche Worte. So sagt er, dass er mit der Bilanz der grün-roten Landesregierung "immer zufriedener" wird. Den Start bewertet er kritisch. "Für mich ist bedeutend, dass der Mensch Georg Nelius erkennbar ist, und ich mich nicht vom Mandat verbiegen lasse!" Sein Navigationsgerät, wie er selbst sagt, sind dabei die sozialdemokratischen Vorstellungen und Ideen.

Ein echter "Kiwwelschisser" ist Georg Nelius. "Für mich ist das kein Schimpfwort", schmunzelt der Abgeordnete. Schon seit ca. 1550 gibt es die Familie Nelius in Mosbach. Er stammt aus bürgerlichen Verhältnissen. Aufgewachsen ist er mit drei Schwestern. Er erinnert sich noch gut an seine Kindheit im elterlichen Haus in der Heugasse, im Herzen der historischen Altstadt Mosbachs. Fußball kickte er damals im Park der Villa Hübner und auf der Straße. "Wenn ein Auto mal die Straße entlang fuhr, war es viel", erläutert er. Als Jugendlicher half er oft im landwirtschaftlichen Betrieb seines Onkels auf dem Bergfeld mit. Die Stadtbücherei war ein Treffpunkt seiner Clique. Lebhafte Erinnerungen hat er noch an die Zeltlager der evangelischen Jugend. All diese Erlebnisse haben ihn geprägt. "Ich lebe einfach gerne im Odenwald, das ist meine Heimat."

Seine Familie sowie sein Freundes- und Bekanntenkreis sind die Kraftquelle für seine Mandatstätigkeit. "Meine Frau Blanka ist ein Glücksfall in meinem Leben", betont der Vater von zwei erwachsenen Söhnen. Er freut sich darüber, wenn er samstags mit seiner Ehefrau über den Markt schlendern und anschließend seine Freunde in einem Mosbacher Café treffen kann. "Die Zeit für solche Aktivitäten ist natürlich weniger geworden, aber ich versuche die freie Zeit gut zu nutzen", erläutert der bodenständige Abgeordnete. Hin und wieder fährt er Fahrrad oder schaut bei einem Fußball- oder Handballspiel vorbei. Und einmal im Jahr steht eine Männerwanderung fest im Terminkalender.

In einem schwarzen Wahlkreis möchte der SPD-Landtagsabgeordnete mehr als nur ein roter Farbtupfer sein. Um sich von der politischen Konkurrenz abzuheben, ist er bestrebt, ein Ansprechpartner für die Bürger des Landkreises zu sein. Wichtig ist ihm, sich für die Anliegen des Neckar-Odenwald-Kreises stark zu machen. So setzte er sich dafür ein, dass in einem Kabinettsbeschluss der Erhalt der dualen Hochschule am Standort Mosbach schriftlich fixiert wurde. "Das Lied des Untergangs des ländlichen Raumes zu spielen, ist kontraproduktiv und spiegelt nicht die Realität wider", betont Nelius.

Im Zuge der Polizeireform sei im Kreis "kein einziger Polizist" auf der Straße abgebaut worden. Der ehemalige Realschullehrer befürwortet angesichts des Rückgangs der Schülerzahlen die Gemeinschaftsschule. "Mit ihr wird gewährleistet, dass in der Fläche ein breites Bildungsabschlussangebot erhalten bleibt."

Georg Nelius möchte daran mitwirken, den Landkreis für die Zukunft fit zu machen. "Mein Ziel ist, dass ich die Möglichkeiten, die ich habe, für die Menschen nutze."