Buchen. (Wd) Wie die Stadtverwaltung gestern mitteilte, hat am Montag Michael König aus Harsefeld seine Bewerbung als Bürgermeister abgegeben. König ist von Beruf Architekt, verheiratet und hat vier Kinder. Außerdem ist er stellvertretender Bundesvorsitzender der Partei "Nein! - Idee". Bislang gab es Kandidaten dieser Partei auch in Höpfingen und Haßmersheim, ohne dass diese vor Ort öffentlich in Erscheinung traten. Auch bei Kandidatenvorstellungen blieben die Stühle leer.

Als erster Bewerber gab Amtsinhaber Bürgermeister Roland Burger seine Kandidatur am 30. September bekannt. Offiziell endet die Bewerbungsfrist am Montag, 4. November, um 18 Uhr. Offizielle Kandidatenvorstellung ist am 18. November in der Stadthalle. Die Bürgermeisterwahl erfolgt am 1. Dezember.

Mitglieder der "Nein-Partei" treten vermehrt als Kandidaten zu Bürgermeisterwahlen an, lehnen das Amt aber bei einem Wahlsieg ab. "Wir möchten dem Wähler die Möglichkeit geben, Nein sagen zu können, mit einer Stimme, die auch gezählt wird", heißt es auf ihrer Homepage.

Trete nur eine einzige Person zur Wahl an, sei eine Nein-Option noch viel wichtiger, denn ob diese Person von 40 Prozent, oder nur zehn Prozent gewählt werden würde - sie sei gewählt und somit neuer Bürgermeister, auch wenn viele Nichtwähler, oder "Stimmenungültig-macher" sie absolut nicht wollten. Diese Stimmen würden ohne einen "Nein-Kandidaten" nicht gezählt.

Seit dem 13. Januar 2013 trete die Partei zu Bürgermeisterwahlen an und komme bis jetzt (Stand Aug. 2013) auf knapp 60 Kandidaturen. Man habe schon Ergebnisse von bis zu 16 Prozent erzielt.

Wobei sich der "Erfolg" der Nein-Idee bei einer Bürgermeisterwahl schwer einschätzen lasse, wird eingeräumt. Seien die Wähler mit ihrem Kandidaten zufrieden, "brauchen sie uns nicht."