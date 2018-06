Neckar-Odenwald-Kreis. (pol) Im November nahm das Polizeipräsidium Heilbronn in enger Kooperation mit den Jugendämtern und den Suchtbeauftragten Neckar-Odenwald-Kreis, Main-Tauber-Kreis und Hohenlohekreis sowie im Stadt- und Landkreis Heilbronn erneut flächendeckend Alkohol-Testkäufe mit jugendlichen Auszubildenden der jeweiligen Landratsämter und Stadtverwaltungen vor. Insgesamt 89-mal versuchten die minderjährigen Testkäufer in verschiedenen Geschäften, Tankstellen und Gaststätten, hochprozentigen Alkohol zu kaufen. In 30 Fällen gelang ihnen das, obwohl das Jugendschutzgesetz dies eindeutig untersagt und Verstöße mit Geldbußen zwischen 200 bis über 1000 Euro geahndet werden.

Im Hohenlohekreis konnten die Jugendlichen in drei von vier Fällen Alkohol erwerben. Im Neckar-Odenwald-Kreis gab es lediglich bei knapp jedem fünften Kauf eine Beanstandung.

Bei den letzten Testkäufen im Juni vor der Fußball-WM hatte die Beanstandungsquote bei 40 Prozentgelegen. Fallen Verkaufsstellen wiederholt negativ auf, wird der Bußgeldsatz verdoppelt, und bei völlig unverbesserlichem Fehlverhalten geht auch schon einmal ein Bericht an die Konzessionsbehörden.

Eine schriftliche Anerkennung und den ausdrücklichen Dank der Ordnungshüter gab es hingegen für die Verkäuferinnen und Verkäufer, die es mit dem Jugendschutz ernst genommen hatten und einen Verkauf ablehnten.

Auffällig war auch erneut, dass oftmals der Ausweis zwar verlangt und vermeintlich geprüft, aber dann der Alkohol trotzdem verkauft wurde. "Hier setzen wir auf unsere Alterskontrollscheibe, die das offenbar problematische ausrechnen des Alters hinfällig macht", so Joachim Schneider, der Leiter des Referats Prävention beim Polizeipräsidium.

Finanziert werden diese einfachen aber äußerst wirkungsvollen Hilfen von Fördervereinen für Prävention in den Stadt- und Landkreisen, die allerdings noch nicht überall existieren. Dass immer noch bei mehr als jedem dritten Testkauf Hochprozentiges an Jugendliche verkauft wird, macht für Joachim Schneider deutlich, dass hier weiterhin dringender Handlungsbedarf besteht. "Die Testkäufe sind nur ein Baustein in unserem vielschichtigen Präventionskonzept zum Schutz unserer Kinder und Jugendlichen. Solange wie vergangene Woche ein 14-jähriger frühmorgens mit einer schweren Alkoholvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert wird, werden wir hier nicht locker lassen und auch die Testkäufe fortsetzen", kündigt der Präventionschef an.

Insbesondere im Vorfeld zahlreicher Weihnachts- und Silvesterfeiern sei es den Jugendschützern wichtig, das Verkaufspersonal nochmals eindringlich zu sensibilisieren. "Wir möchten, dass unsere Kinder und Jugendlichen friedliche Weihnachtstage verbringen, der nicht auf der Intensivstation endet."