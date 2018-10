Buchen. (K). Gerhard Göttfert stand seit 1989 auf der Kommandobrücke der Klinik für Innere Medizin mit Akutgeriatrie der Neckar-Odenwald-Kliniken, Standort Buchen, und hat diese Abteilung ganz entscheidend bei ihrer positiven Entwicklung während dieser 24 Jahre geprägt. Am Freitag wurde dieser bei seinen Kollegen und Mitarbeitern aber besonders bei seinen vielen Patienten geschätzte und beliebte Mediziner in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Der Kardiologe verlässt, wie ihm bei seiner Verabschiedung bestätigt wurde, eine gut funktionierende medizinische Klinik mit einem wunderbaren motivierten Team aus Ärzten, Schwestern, Pflegern und Bediensteten.

Der neue Geschäftsführer Norbert Mischer betonte bei der Begrüßung, dass er Gerhard Göttfert als einen kompetenten Chefarzt und Kardiologen kennen gelernt habe.

"Gerhard Göttfert hat seine verantwortungsvolle Aufgabe als Chefarzt für die Innere Medizin als ein exzellenter Mediziner mit seiner anerkannt hohen fachlichen Kompetenz aber auch als Kollege wahrgenommen, und er sprach die ,Sprache der Patienten'." Dieses hohe Lob zollte Landrat Achim Brötel bei der Verabschiedung des geschätzten Mediziners. Die Neckar-Odenwald-Kliniken und der Neckar-Odenwald-Kreises seien ihm zu großem Dank für 24 überaus erfolgreiche Jahre als Chefarzt hier in Buchen verpflichtet.

In seinen weiteren Ausführungen ging Brötel auf die Vita des scheidenden Chefarztes ein, der am 5. November 1948 in Rothenburg ob der Tauber geboren wurde und am 1. März 1989 an die Neckar-Odenwald-Kliniken nach Buchen kam. Zum 1. November 1989 wurde er zusammen mit Spannagel zum Chefarzt ernannt.

Der Erfolg im Krankenhaus Buchen, so der Landrat, habe nicht lange auf sich warten lassen. Denn bald seien die Planbetten von 78 auf 86 erweitert worden und die Zahl der stationären Fälle von 1730 auf 3952 im Jahre 2012 gestiegen. Seit 1989 habe sich also vieles geändert. Göttfert habe dabei als Kardiologe ein ausgesprochen breites medizinisches Spektrum fachlich immer fundiert abgedeckt. Dies habe sich auch in der medizintechnischen Ausstattung der Klinik niedergeschlagen. Die hochmoderne technische Ausstattung habe die Diagnose nahezu aller Herz-Kreislauf-Erkrankungen ermöglicht.

Besonders erwähnenswert seien auch die Kooperationen, die Göttfert eingegangen habe, so bei der Herzinfarkt-Behandlung mit den Kreislaufzentren in Heidelberg, Bad Mergentheim und der Klinik am Plattenwald in Bad Friedrichshall. Des Weiteren sei unter seiner Verantwortung die Herzschrittmacher-Implantation ständig ausgebaut worden. Als ärztlicher Leiter sei er schließlich auch für die Röntgenabteilung (seit Juli 2013 parallel auch noch in Mosbach) verantwortlich gewesen.

"Für Ihr großes ärztliches Lebenswerk sind wir alle Ihnen zu tiefem Dank verpflichtet", so das Lob des Landrates.

Mit Chefarzt Rüdiger Mahler und Oberarzt Johannes Jeschke geht es nach der Ära Göttfert auch in dessen Sinne am Krankenhaus Buchen weiter, wie Landrat Brötel abschließend bekanntgab.

"Der Arztberuf ist für mich immer noch ein wunderbarer und befriedigender Beruf, weil man kranken und leidenden Menschen mit etablierten, aber auch mit immer weiteren neuen medizinischen Maßnahmen helfen kann". Mit dieser Feststellung begann Gerhard Göttfert seine Abschiedsrede, um sodann zu betonen, dass es für ihn immer wichtig gewesen sei, menschlich auf den einzelnen Patienten einzugehen, ihn in verständlichen Worten über seine Krankheit und über die möglichen Behandlungsmethoden aufzuklären. Rückblickend könne er, so Gerhard Göttfert abschließend, mit dem Erreichten zufrieden sein.

"Heute ist Ihr Tag!" Mit diesem Lob spannte Chefarzt Rüdiger Mahler einen Bogen von der großartigen Arbeit und den Verdiensten für die Innere Abteilung des Standortes Buchen der Neckar-Odenwald-Kliniken, die Gerhard Göttfert geleistet hat. Er selbst habe vor 18 Jahren einen engagierten, stets um das Wohl seiner Patienten bemühten Chefarzt erlebt. Göttfert habe auch immer gezeigt, dass man sich als Arzt ständig weiterbilden müsse, um das "bestmögliche an Medizin" zu bieten.