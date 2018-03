Buchen. (adb) In der Regel kauft man Nahrungsmittel beim Discounter "um die Ecke": Das hat den Ruf preiswert, praxisgerecht und problemlos zu sein. Oft ignoriert man dadurch jedoch regionale Produkte. Um nun zu sehen, was sich hinter dem Signum "Made In Naturpark Neckartal-Odenwald" an begehrenswerten Produkten versteckt, war der erste Buchener "Naturparkmarkt" mit seinen Ständen und Angeboten am Sonntag ein Anziehungspunkt in der Innenstadt.

Ausgesprochen schwungvolle musikalische Einleitung lieferte vor der schmucken Kulisse des Alten Rathauses die Bigband der JMK-Musikschule, ehe Bürgermeister Roland Burger es als "eine ganz besondere Ehre" betrachtete, den "Naturparkmarkt" in Buchen ausrichten zu dürfen. Die gegenwärtige Lebenskultur in einer "Welt voller Gegensätze" werde immer hektischer, was mit dem schier unerschöpflichen Angebot von Fertignahrungsmitteln und Fastfood-Artikeln reflektiert werde. Doch sei eine "sinn- und genussvoll zu Werke gehende Gegenbewegung drauf und dran, regionale Produkte zu propagieren", was Burger als klares Statement gegen jene unstete Zeit sowie als eine Form von Aufbruchstimmung definierte. Hierbei sorge der "Naturparkmarkt" mit seinem Fokus auf regionale Produkte für Gegenwind: "Hochwertig produzierte, wohlschmeckende und nahrhafte Lebensmittel sind ein zeitloses Gut und ein Zeichen hoher Lebensqualität", bemerkte Roland Burger.

Er verwies darauf, dass jene wertvollen Güter genauso zeitlos seien wie der Trend zu aus der Region stammenden, mit entsprechend kurzen Wertschöpfungsketten auch unter Umweltaspekten vorteilhaften Erzeugnissen: Dieser stelle "alles andere als eine kurzlebige Modeerscheinung" dar.

Der Trend hin zu regionalen Produkten sei deshalb keine Kurzzeiterscheinung. Sonst wäre die Anzahl der jährlich vom Naturpark Neckartal-Odenwald durchgeführten Märkte nicht von anfangs einem pro Jahr auf jetzt fünf jährlich angehoben worden.

Es wäre aber auch unrealistisch zu glauben, dass Aldi, Lidl und Co. künftig mit zurückgehenden Kundenzahlen zu kämpfen hätten, weil immer mehr ihre Großeinkäufe regional erledigen. Das sei in mehrfacher Hinsicht Utopie. Jeder könne entscheiden, was er wo kauft und wieviel er dafür bezahlen möchte.

Aber es sei schön, dass regionale Produkte von vielen Menschen wertgeschätzt und der Unterschied zu industriell gefertigter Ware sehr wohl wahrgenommen werde. Und es sei schön, dass der Naturpark Neckartal-Odenwald hier die mit dieser Marktidee verbundenen Chancen nutzeund dabei auch sich und seine Ziele erfolgreich präsentiere.

In einem weiteren Grußwort betonte Landrat Dr. Achim Brötel den "Naturparkmarkt" als ideale Plattform für die heimische Landwirtschaft, ihre Leistungsfähigkeit zur Schau zu stellen. Gleichermaßen habe man für das Format, das auch andernorts durchaus gute Resonanz erzielte, mit dem auf eine lange Markttradition zurückblickenden Standort Buchen einen idealen Rahmen für jene nunmehr fünfte Veranstaltung dieser Art gefunden.

Im Anschluss luden die zahlreichen, sich vom Bereich des neuen Rathauses bis in die Marktstraße gruppierenden Stände das ansehnliche Publikum zum Verweilen ein: Das denkbar vielseitige Angebot konzentrierte sich zwar weitgehend auf gesunde, direkt vom Erzeuger angebotene Nahrungsmittel wie Wurst- und Fleischwaren, Honig und weitere Imkereiprodukte, Spirituosen, verschiedene Getränke oder Ziegen- und Kuhmilchkäse, aber auch handwerkliche Produkte oder sogar Kosmetikartikel wurden in attraktivem Rahmen präsentiert. Informationen zu Wanderungen im Naturpark Neckartal-Odenwald oder der Bedeutung der hiesigen Tier- und Pflanzenwelt wurden ebenfalls geboten, und wer etwas "Action" suchte, konnte sich die Zeit zusätzlich an netten Aktivitäten vertreiben.