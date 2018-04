Buchen. (mb) Einen Abend mit großartiger Musik, beeindruckender Show und großen Emotionen haben am Dienstagabend mehrere hundert Zuschauer in der Stadthalle erlebt. 14 Mitwirkende der "Broadway Musical Dance Company", darunter sechs Solisten, begeisterten bei "Die Nacht der Musicals" mit wechselnden Licht- und Klangeffekten und bekannten Musicalmelodien.

Die Nebelmaschinen hatten Hochkonjunktur bei der "Nacht der Musicals" am Dienstagabend in der Stadthalle. Immer wieder waberten die grauweißen Schwaden über die Bühne, wurden angestrahlt durch Scheinwerfer in stimmungsvolle Farben.

Kaum war der Vorhang gefallen, verbreiteten ein dunkles Donnergrollen und ein gleißender Blitz eine unheilvolle Stimmung. Die Besucher fanden sich in Transsilvanien wieder mitten im "Tanz der Vampire", wo die Kreaturen der Finsternis auf ihre reizende Beute in Gestalt der schönen Wirtstochter Sarah lauerten. Ob Klassiker wie "Memories" aus Andrew Lloyd Webbers Musical-Dauerbrenner "Cats", das berühmte Duett "Think of me" aus "Phantom der Oper", Evitas berührende Ballade "Don’t cry for me Argentina" - all diese Songs eroberten die Herzens der Besucher in Buchen. Ein Ohrwurm folgte dem nächsten.

Und auch das Publikum wurde mit einbezogen, und das nicht nur durch Klatschen und Mitsingen an besonders populären Liedstellen. Mit frivolem Augenaufschlag betrat "Frank’n’Furter" beim Song "Sweet Transvestite" aus "The Rocky Horror Picture Show" die Bühne. Der Transvestit war traurig und suchte sich deshalb einen Mann aus dem Publikum. Es traf Michael, ein Mann vom Bau mit Bierbauch, der sich an die Brust des Transvestiten drücken lassen musste.

Mitreißende Tänze, sehr gute Gesangssolisten und eine packende Inszenierung sorgten für kurzweilige zwei Stunden. Bei dem Song "Jesus Christ" aus "Jesus Christ Superstar" überzeugte Harvey James als Solist, ebenso beim folgenden "Falco meets Amadeus". Schmeichlerisch präsentierte sich bei "Cats" die Sängerin Kathy Savannah Krause. Beim Lindenberg-Musical "Hinterm Horizont" gab Michael Ewig den Udo. Gut inszenierten die Künstler mit perfekter Choreographie auch den Song "Gitarren statt Knarren". "Les Miserables", ein Medley aus "Mamma Mia" sowie Songs zum Dahinschmelzen aus "Elisabeth" folgten Schlag auf Schlag, bevor der Abend mit "Queen", "The Rose" und dem Udo-Jürgens-Medley "Ich war noch niemals in New York" ausklang. Die Nebelschwanden lichteten sich, und das Publikum spendete stehend tosenden Applaus.