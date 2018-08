Im Anschluss an die bisherige Bebauung werden am Hettinger Ortsausgang Richtung Rinschheim (Foto) 20 weitere Bauplätze neu ausgewiesen. In Hainstadt werden es zehn Grundstücke sein.

Von Alexander Rechner

Buchen. Familien zieht es noch immer ins eigene Häuschen. Eine besonders hohe Nachfrage nach Bauplätzen in der Kernstadt sowie in den Stadtteilen Hainstadt und Hettingen ist nach Darstellung der Stadtverwaltung derzeit festzustellen. Daher standen die Änderungen der Bebauungspläne in Hettingen und Hainstadt am Montagabend in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats ebenfalls auf der Tagesordnung. "Wir möchten damit eine Handlungsoption schaffen, um diese Nachfrage befriedigen zu können", sagte Bürgermeister Roland Burger.

Hintergrund Veräußerung von Bauplätzen In den Jahren 2013 und 2014 wurden in der Kernstadt 30 Grundstücken, in Hainstadt und Hettingen jeweils zehn bis zwölf Bauplätze veräußert. Neuausweisung von Bauplätzen Im Baugebiet "Bremmwiese" in der Kernstadt werden 60 bis 65 Grundstücke, in Hainstadt rund zehn Bauplätze und im Stadtteil Hettingen etwa 20 Plätze neu entstehen. Größe der Grundstücke In Buchen sollen die Bauplätze 600 bis 700 Quadratmeter und in den beiden Stadtteilen 650 bis 750 Quadratmeter groß sein. ar

Nach Darlegung der Stadtverwaltung gestaltet sich die Situation in der Zwischenzeit so, dass die Nachfrage nach freien Bauplätzen aktuell nicht aus dem Bestand befriedigt werden kann. So sah es die Verwaltung neben der Ausschöpfung innerörtlicher Potenziale auch geboten, eine Neuausweisung von Baugelände zuzulassen. "Wir wollen damit auch verhindern, dass Bauwillige abwandern", sagte Günther Müller, der Fachbereichsleiter Kultur und Stadtentwicklung.

In der Folge beschlossen die Ratsmitglieder mit einer Gegenstimme eine Änderung des Bebauungsplans "Rinschheimer Straße, Kalteneck, Oberhölzle" in Hettingen. Einstimmig hingegen folgten sie der Beschlussempfehlung der Stadtverwaltung und votierten für eine Änderung des Bebauungsplans "Neue Gärten" in Hainstadt. "Wir verfolgen damit das Ziel, neue Bauplätze in Hettingen und Hainstadt auszuweisen", erläuterte Günther Müller. So sollen in den Stadtteilen rund 30 Grundstücke neu entstehen. Laut dem Fachbereichsleiter werden diese zwischen 650 und 750 Quadratmeter groß sein.

In Hettingen liegt das betroffene Gelände im Bereich des seit 1970 rechtskräftigen Bebauungsplanes "Rinschheimer Straße, Kalteneck, Oberhölzle" und umfasst eine Größe von rund 1,9 Hektar. Wobei der aktuelle Planungszuschnitt insbesondere hinsichtlich der vorgesehenen Straßenführung keine optimale Gelände- beziehungsweise Bauflächenerschließung zulässt. Insoweit strebt nun die Stadt eine verbesserte Straßenführung an, wodurch die Nutzungsmöglichkeit der Flächen besser werden soll.

Mit der Änderung des Bebauungsplans im Stadtteil Hainstadt soll die straßenmäßige Erschließung abgeändert werden. Die Straße soll laut Günther Müller breiter geplant werden. Damit kann eine optimalere Ausnutzung der Bauflächen erreicht werden, ist sich Müller sicher.

Auch in der Kernstadt ist dem Fachbereichsleiter zufolge die Nachfrage nach Grundstücken groß. So werden im Baugebiet "Bremmwiese" 60 bis 65 Plätze für Bauwillige bereitgestellt.