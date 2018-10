Buchen. (mb) Der Kirchenchor Buchen sowie 42 weitere Gesang- und Musikvereine haben bei der Eröffnung des Landes-Musik-Festivals in der Stadthalle die Conradin-Kreutzer-Tafel erhalten. Die Auszeichnung erhalten Musikvereine, die seit mindestens 150 Jahren bestehen. Den ganzen Tag über traten am Samstag in der Buchener Innenstadt auf Freilichtbühnen und in geschlossenen Räumen Chöre und Musikgruppen von 67 Vereinen auf.

14 Musikkapellen, 28 Gesangvereine und ein Kirchenchor erhielten aus der Hand von Kunststaatssekretär Jürgen Walter am Samstag die vom Land Baden-Württemberg gestiftete Conradin-Kreutzer-Tafel. Der Kirchenchor der katholischen Pfarrgemeinde Sankt Oswald war unter diesen mit großem Abstand der älteste Empfänger dieser Auszeichnung. Er blickt auf eine 325-jährige Geschichte zurück. Vorsitzender Klaus Roos und Chorleiter Horst Berger nahmen die Auszeichnung entgegen. Aus dem Neckar-Odenwald-Kreis wurden außerdem der Musikverein 1863 Limbach und der MGV "Liederkranz" Sulzbach geehrt.

Staatssekretär Jürgen Walter lobte in seiner Festansprache die Verdienste der Musik treibenden Vereine in Baden-Württemberg. Dass am Samstag so viele von diesen geehrt wurden, zeige, "wie viel musikalisches Ehrenamt in Baden-Württemberg zu finden ist." Derzeit engagierten sich im Bereich der Laienmusik rund 800 000 Bürger in etwa 6500 Vereinen mit insgesamt 12 000 Ensembles. Hinzu kämen noch die zahlreichen Chöre und Orchester in der Kirchenmusik.

"Chöre und Orchester bringen Menschen unterschiedlicher Schichten zusammen", sagte Walter. Er wünschte sich, dass diese Vereine in noch größerem Maße "Stätten der Integration" würden.

Laienmusik sei die Voraussetzung für Spitzenleistungen. Der Staatssekretär verwies auf den Bundeswettbewerb "Jugend musiziert".

Hier ging in diesem Jahr jeder fünfte Bundespreis an einen Teilnehmer aus Baden-Württemberg. Außerdem böten Musik treibende Vereinigungen Kindern und Jugendlichen eine Möglichkeit sinnvoller Freizeitgestaltung.

Dr. Hubert Kempter, Vizepräsident des Landesmusikverbands, hatte anfangs die Gäste begrüßt. Er erläuterte, dass sich im Landesmusikverband im Jahr 1998 drei Chor- und sieben Orchesterverbände zusammengeschlossen hätten. Das Landes-Musik-Festival werde bereits seit 15 Jahren ausgetragen, anfangs unter dem Namen "Tag der Laienmusik Baden-Württemberg".

"Es hat sich gelohnt, dass Sie hierher gekommen sind", betonte Helmut Rau, Präsident des Bundes Deutscher Blasmusikverbände (BDB). "Buchen ist ein wunderbarer Gastgeber."

Er lobte die gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und dankte allen Helfern. Das Landes-Musik-Fest wird jährlich im Wechsel von unterschiedlichen Verbänden vorbereitet. In diesem Jahr waren dies der BDB und der Bund deutscher Zupfmusiker.

Bürgermeister Roland Burger freute sich darüber, dass an diesem Samstag 67 Vereine mit ihrer Musik die Stadt Buchen zum Klingen brachten. "Was wären unsere Feste und Feiern zu fröhlichen oder traurigen Anlässen ohne Musik?", fragte er. "Mit Ihrer Musik bereichern Sie unser Leben", sagte er zu den mit der Conradin-Tafel ausgezeichneten Vereinsvertretern. Mit Stolz erfüllte den Bürgermeister das Jubiläum des Buchener Kirchenchors, der im Jahr 1688 gegründet wurde.

Beim anschließenden offiziellen Empfang der Stadt Buchen lobte BDB-Präsident Helmut Rau noch einmal die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Buchen: "Das Landes-Musik-Fest in Buchen wird als besonders vorbildlich in die Geschichte eingehen." Anschließend trugen sich viele Verbandsvertreter in das Goldene Buch der Stadt ein.