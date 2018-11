Buchen. (mb) Mit Öffnungszeiten bis Mitternacht, einem Thüringer Markt, Live-Musik und anderen Angeboten hat die Buchener Aktivgemeinschaft am Freitag zahlreiche Menschen in die Innenstadt gelockt. Bei idealem Wetter zauberten Kerzenflammen, Lampions und bunte Lichter eine romantische Stimmung in die Straßen.

Die Buchener Stadtkapelle spielte in der Marktstraße, italienische Partymusik erschallte vor dem Eiscafé "Riviera", die Band "Los Cervezos" spielte auf und die Metzgerei Herkert unterhielt ihre Gäste mit den "Kirnautalern". In und vor zahlreichen Geschäften genossen die Besucher alkoholische und alkoholfreie Getränke.

Das Hotel "Prinz Carl" lockte Topfgucker ab 22 Uhr zu seiner Küchenparty. Der Thüringer Markt kehrte nach zwei Jahren wieder nach Buchen zurück, dieses Mal allerdings etwas kleiner als beim ersten Mal. Denn einige Marktbeschicker hatten kurzfristig abgesagt. Während sich die Betreiber des Wurst- und Bierstandes zufrieden über den Umsatz am Freitag äußerten, blickten der Messerschleifer, Korbmacher und der Bürstenmacher nicht begeistert auf die Aktivnacht zurück. "Das war schon sehr wenig heute", sagte der Bürstenmacher. "Ich weiß nicht, ob ich wiederkommen werde."

Auch wenn man auf den großen Andrang am Freitagabend vergeblich wartete, so herrschte ab 20 Uhr in der Markt- und Kellereistraße ein munteres Treiben. Und auch die Geschäfte wurden rege frequentiert. Bei dem Engpass bei der Zigarren- und Cocktaillounge von Knapps Laden entstand sogar ein kleines Gedränge.

Marco Eichhorn, Sprecher der Aktivgemeinschaft, war mit dem Besucheraufkommen zufrieden: "Eine rundum gelungene Veranstaltung."