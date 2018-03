Gestern konnten die Arbeiten an der Professor-Albert-Straße im Mudauer Ortsteil Steinbach nach längerer Pause wieder aufgenommen werden. Foto: J. Casel

Mudau-Steinbach. (joc) Am gestrigen Montag konnten die Arbeiten an der Professor-Albert-Straße im Mudauer Ortsteil Steinbach nach einer längeren witterungsbedingten Pause endlich weitergehen. Die Professor-Albert-Straße ist die Ortsdurchfahrt durch Steinbach und damit für die Einwohner und den durchfahrenden Verkehr nach Mudau und Hettigenbeuern eine wichtige Verkehrsader. Die Straße wird auf eine Länge von 700 Metern saniert. Die Gesamtmaßnahme hat ein Volumen von 2,2 Millionen Euro.

Wie Steinbachs Ortsvorsteher Georg Moser auf Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung erläuterte, wird die in die Jahre gekommene Straße grundlegend saniert, erweitert und mit neuen Versorgungsleitungen versehen. "Die hier liegenden Wasserrohre sind noch aus dem Jahr 1907. Das heißt, sie sind recht alt und mittlerweile auch vom Durchmesser her zu schmal. Da musste etwas getan werden," sagt Georg Moser. Neben der Kanalisation und der neuen Asphaltdecke wird außerdem eine neue Straßenbeleuchtung mit LED-Technik installiert und Leerrohre für DSL verlegt.

Die bauausführende Firma Mackmull aus Muckental begann 2014 mit den Arbeiten am Ortseingang von Rumpfen her kommend. Kurz vor Weihnachten legte man dann eine Pause ein. Danach konnte man aber nicht wie gewünscht weiter machen, weil zum einen die Witterung nicht mitspielte und zum anderen hier - am tiefsten Punkt der Baumaßnahme - ein Wasserproblem aufgetreten war, das kein Arbeiten möglich machte.

Jetzt sind wertvolle Wochen vergangen. Ob der Termin für die Fertigstellung, der ursprünglich für Ende 2015 vorgesehen war, jetzt noch eingehalten werden kann, ist zumindest fraglich. "Wir hoffen natürlich das Beste, aber es wird sicherlich schwer", meint Georg Moser.

Immerhin kann man sich jetzt schon sicher sein, dass es kein weiteres Problem mit einem zu hohen Wasseraufkommen mehr geben wird, denn die weiteren Arbeiten gehen stetig bergauf in Richtung Oberdorf.