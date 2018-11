Mudau. (lra) Zu einem "Tag der offenen Tür" lädt der Geflügelhof Dambach in Mudau die Bevölkerung am Sonntag, 25. Juni, ab 10 Uhr ein. Der Tag auf dem Hof an der Donebacher Straße findet statt im Rahmen der Landesaktion "Gläserne Produktion", bei der jedes Jahr in Zusammenarbeit mit dem Bauernverband Neckar-Odenwald-Kreis und dem Fachdienst Landwirtschaft des Landratsamtes Einblicke in moderne Landwirtschaft ermöglicht werden, in diesem Falle in die Legehennenhaltung und Konzepte der Direktvermarktung.

Bereits vor über 50 Jahren spezialisierte sich die Familie Dambach auf Geflügelhaltung und Eierproduktion. Im Laufe der Jahre wurden die Haltungssysteme stetig erneuert, verbessert und erweitert. Im Jahr 2012 wurde in Mudau in der Nähe des Golfplatzes ein moderner Legehennenstall für weitere 10.000 Tiere gebaut.

Bei der Vermarktung setzt die Familie auf Regionalität. So können in zahlreichen Verkaufsstellen nicht nur Mudauer Eier, sondern auch Nudeln und Geflügelprodukte gekauft werden.

Der Hof liefert die Produkte aber auch selbst mit vier Verkaufsfahrzeugen aus. Informiert werden die Besucher über die Tierhaltung und die Produktion sowie die dahinterstehende Philosophie und die Vermarktungswege. Ein Rahmenprogramm mit Verpflegungsmöglichkeiten rundet den Tag ab.

Der Leiter des Fachdienstes Landwirtschaft, Bernhard Heim, unterstreicht, wie wichtig solche Termine für die gesamte Landwirtschaft seien. Auch für die Bürger aller Generationen sei dies eine gute Gelegenheit, sich über die heimische Landwirtschaft zu informieren. Daher unterstütze man den Geflügelhof gern und suche schon für das kommende Jahr interessierte Betriebe, die ihren Hof für die "Gläserne Produktion" öffnen möchten.