Mudau. (ao) Absoluter Höhepunkt im Veranstaltungsreigen zum TSV-Jubiläum in Mudau war zweifellos der 14. bfv-Familiensporttag, der am gestrigen Sonntag bei schönstem Wetter als gemeinsame Veranstaltung des Badischen Fußballverbandes, des Fußbalkreises Buchen, des TSV Mudau und des Europa-Park Rust unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger stattfand und zahlreiche Kinder mit ihren Eltern und Betreuern aus der ganzen Region um Mudau in das Mudauer Odenwaldstadion lockte, um gemeinsam einen bunten und erlebnisreichen Tag zu genießen.

Manfred Bolle vom Europa-Park Rust hatte in seiner Begrüßung nicht zu viel versprochen, und als sich dann auch noch pünktlich zur Eröffnung der Veranstaltung die Sonne zeigte, gab es für die vielen Bambinis kein Halten mehr. Zusammen mit der Euromaus und dem Eurofant vom Europapark liefen sie begeistert in das Stadion vor die aufgebaute Bühne ein, um sich dann einige Stunden bei verschiedenen Fußballwettbewerben, etlichen Mitmachangeboten, Familienspielen und einem Bühnenprogramm mit der Unterstützung des bfv-Partners Europa Park und der örtlichen Feuerwehr zu vergnügen.

Beim Promi-Torwandschießen zeigten die "Profis" ihr Können. Doch der absolute Star war Curley Ann Fischer, die drei Treffer in der Torwand versenkte und damit all die gestandenen Profis in den Schatten stellte. Viel wichtiger war denen aber der Spendengedanke: DasSpenden-Sparschwein war nach dem Torwandschießen prall voll, und am Ende kamen 535 Euro zugunsten des kath. Kindergartens St. Marien zusammen, die Kindergartenleiterin Ortrud Link in Form eines symbolischen Schecks vom TSV-Vorsitzenden Ralf Hauk überreicht bekam.

Auch eine besondere Ehrung stand an:Vizepräsident Karl-Josef Schäfer würdigte Werner Schäfer für seine über 22-jährige Tätigkeit beim TSV in verschiedenen Funktionen, insbesondere aber als Platzwart, mit der Verbandsehrenndael in Silber. Und Fußballkreisvorsitzenden Buchen Klaus Zimmermann würdigte Schäfers Verdienste um den Mudauer TSV gar mit dem DFB-Ehrenamtspreis.

Nach diesem Mega-Event am Sonntag klingen die Jubiläumsfeierlichkeiten des TSV Mudau mit dem Jubiläumssportfest von Freitag, 5. Juli bis Montag, 8. Juli aus. Am Freitag wird das große Festzelt zur Partyzone mit "Lost Eden". Am Sonntagvon 11 bis 13 Uhr spielt die Musik-Band(e) der Lebenshilfe im großen Festzelt an der Odenwaldhalle. Nachmittags kommen - nicht nur - die Ladies beim TSV Mudau auf ihre Kosten. Silvia, die Tanzfabrik, fashion and more und das Sporthaus MUM verwöhnen beim Ladies Day ab 15.30 Uhr Augen und Ohren.