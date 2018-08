Walldürn-Altheim. Zwei Tage lang drehte sich in Altheim alles um den Mais und seinen Anbau. Auch Technikbegeistere und Motorsportfans kamen an den Festtagen im Baulanddorf auf ihre Kosten. Die dekorativen Maiskolben im Festzelt zeigten, worum es bei den zweitägigen Altheimer Maistagen ging. Nur auf der Speisekarte suchte man die gelben Kolben vergeblich. "Der Zuckermais ist letztes Mal nicht so gut angenommen worden", schmunzelte Raphael Neuberger vom Organisationsteam des Altheimer Männergesangvereins.

Trotzdem stand der Mais bei der zweitägigen Veranstaltung stets im Mittelpunkt. Den Auftakt des diesjährigen Programms bildeten Führungen durch die Sortenversuche rund um das Festgelände sowie Vorträge und Vorführungen zur Bekämpfung von Maisschädlingen und zur Felddüngung. Zahlreiche Landwirte und interessierte Laien informierten sich bei Saatgut-Experte Matthias Binzenhöfer von der Firma Limagrain über unterschiedliche Maissorten und deren entsprechende Nutzungsfelder.

Dass moderne Technik und Landwirtschaft immer mehr miteinander einhergehen, zeigte am Samstagmittag der Vortrag von Johannes Negele (ZG Raiffeisen) zum biologischen Pflanzenschutz mit Hilfe von Drohnen. Durch die wahlweise ferngesteuerten oder selbstfliegenden Flugobjekte und mittels GPS-Ortsdaten können Larven der heimischen Schlupfwespe präzise und schnell in Maisfeldern verteilt werden. Diese sollen dann als natürliche Feinde den bei Landwirten besonders gefürchteten Maiszünsler bekämpfen. Wie ein solcher Einsatz abläuft, demonstrierte anschließend Pilot Ivo Tsckikov von TB-Copters mit einem hochmodernen Multicopter aus Carbon. Zuvor waren bereits verschiedene maschinelle Varianten zur Bekämpfung des Maiszünslers und zur Minimierung des Fusariumbefalls (Pilzbefall) gezeigt worden.

Dass man einen Acker noch für ganz andere Zwecke als zur Landwirtschaft nutzen kann, bewies das Motocross-Showrennen am Samstagnachmittag. Beim ersten Wettkampf dieser Art in Altheim rasten insgesamt dreißig Fahrer auf ihren Geländemaschinen über die Piste. Zahlreiche Motorsportfans und vom Knattern der Motocross Räder angelockte Schaulustige verfolgten das Spektakel vom Streckenrand. Lediglich die Kleinsten tollten lieber in der Strohhüpfburg herum.

In vier Läufen wirbelten die Motorsportler auf einem abgeernteten Stoppelfeld neben dem Festgelände ordentlich Staub auf. Unter den Fahrern aus der ganzen Umgebung setzten sich Marvin Möhler aus Ballenberg in der Klasse MX1 (250-cm³-Zweitakt und 450-cm³-Viertakt) und Johannes Stieber aus Götzingen in der MX2-Klasse (125-cm³-Zwei-takt und 250-cm³-Viertakt) jeweils auf den ersten Platz.

Rennleiter Mike Ellwanger und die Organisatoren des Maisfestes stellen auch direkt eine Fortsetzung des Rennens im nächsten Jahr in Aussicht: "Die Fahrer waren alle zufrieden und begeistert von der Strecke und der Atmosphäre. Wir kommen alle gerne wieder", so Ellwanger. Den Motorsportlern schien es in Altheim so gut gefallen zu haben, dass sie am Abend spontan eine eigene Mannschaft bei der beliebten Maisolympiade nachmeldeten.

Wer sich hingegen für landwirtschaftliche Technik begeisterte, konnte sich in einer Ausstellung über die neusten Traktoren und Geräte zum Ackerbau informieren. Am Sonntag rollten zum Oldtimertreffen dann auch historische Liebhaberstücke an, die den aktiven Ackerdienst schon hinter sich haben.

Nach dem morgendlichen Festgottesdienst im Zelt, musikalisch gestaltet von den Gastgebern des Männergesangvereins "Sängerbund" 1860 Altheim unter der Leitung von Michael Wüst, wurden alle Landmaschinen auf dem Festgelände noch von Pater Mariusz gesegnet. Nach dem Mittagessen bildete wie in den vergangenen Jahren die Kinder-Maisolympiade mit unterhaltsamen Spielen und dem beliebten Tretbulldog- und Kettcarrennen den Abschluss der Veranstaltung.

Angesichts der erfreulichen Besucherzahlen zeigte sich das Organisationsteam um Georg Sans, Benno Sans und Raphael Neuberger vom Altheimer Männergesangverein zum Festausklang zufrieden: "Die Maistage waren ein voller Erfolg, nicht zuletzt dank des vielfältigen Programms und des tollen Wetters", so der einhellige Tenor des Trios. Georg Sans dankte allen Helfern.